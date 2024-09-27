LOL世界賽／太平洋王者回穩了！PSG1:1MDK　第二局取勝戰成平手

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▲PSG第一場敗給MDK。（圖／翻攝YT@LoL Pacific Championship Series）

▲PSG第二場戰勝MDK追平比數。（圖／LoL Esports）

2024年《英雄聯盟》S14入圍賽，今（27）日晚間代表PCS賽區第一種子PSG TALON對決歐洲地主 LEC 第三種子MDK，獲勝者將率先晉級瑞士制，BO3前兩場PSG與MDK表現勢均力敵，暫時戰成1:1平手，NOWnews也將在本文持續更新賽況。⚔️MDK禁用：史瓦尼、枷蘿、歐羅拉、汎、納兒PSG禁用：奈德利、卡桑蒂、吉茵珂絲、雷歐娜、納帝魯斯📍藍方 MDK：卡蜜兒、史嘉納、雷尼克頓、希格斯、銳兒📍紅方 PSG：烏迪爾、悟空、阿卡莉、艾希、布朗姆第一場對局中，PSG與MDK在6分鐘時爭奪第一波虛空幼蟲，展開全面團戰，但最終由MDK大獲全勝，拿下3顆人頭。不過13分鐘第二波虛空幼蟲，則由PSG拿下團戰勝利，反倒以4:3人頭數，同時將經濟反超。後續雙方戰況互有往來，但有一波PSG在下路藍區贏得團戰勝利後，Maple的阿卡莉與Azhi的烏迪爾深追對手希格斯，反遭對方復活隊友趕到支援反殺，後續風向就一面倒，最終在35分47秒被推平主堡。⚔️PSG禁用：奈德利、卡桑蒂、吉茵珂絲、布朗姆、妮可MDK禁用：勒布朗、阿卡莉、史加納、犽凝、歐羅拉📍藍方 PSG：納兒、菲艾、阿璃、好運姐、雷歐娜📍紅方 MDK：雷尼克頓、維爾戈、星朵拉、伊澤瑞爾、銳兒第二場對局中，MDK的打野Elyoya開場就發生離譜失誤，出門沒買裝備，打紅buff直接頭破血流，節奏大受影響。不過PSG下路仍遭到MDK3打2，輔助Woody被拿下人頭。12分鐘時，PSG策動進攻，盯上在下路守塔的MDK上路雷尼克頓，直接4夾1拿下人頭；隨後13分鐘PSG的AD選手Betty展現大心臟，在中路首塔時靠神走位閃過對手的3夾1，還等到對手支援，直接收下2顆人頭，將風向扳回一城。後續雙方持續打團且互有往來，PSG在26分鐘拿下第一條巴龍，開始進行中上兩路分推。後續持續給予壓力，最終PSG就在35分鐘推平MDK主堡，追平比數。⚔️MDK禁用：阿卡莉、犽凝、艾希、納兒、銳兒PSG禁用：奈德利、卡桑蒂、吉茵珂絲、布朗姆、藍寶📍藍方 MDK：歐羅拉、嘉文四世、薇可絲、伊澤瑞爾、亞歷斯塔📍紅方 PSG：庫奇、史加納、勒布朗、好運姐、雷歐娜第三場關鍵局PSG在BP上拿出奇招，讓上路選手Azhi選出射手庫奇上路來對抗靈活的法師新角歐羅拉，結果前期大有斬獲，連抓兩次歐羅拉成功，讓PSG前期主導了風向。