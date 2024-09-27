統一獅3：1逆轉味全龍！兄弟全年度封王熄燈　徐若熙10K無緣勝投

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潘威倫引退賽的前一晚，統一7-ELEVEn獅在今（27）日作客天母球場，交手味全龍，兩隊分別要和中信兄弟爭取「全年度冠軍」及「下半季冠軍」王位。味全派出本季最後一次先發的「龍之子」徐若熙先發，先發前6局無失分，送出10次三振，但雙方陷入投手戰，直到6局下才靠著劉基鴻敲出的內野滾地球，送回龍隊第1分。徐若熙本場先發面對統一打線，前2局就個別飆出2次三振，在3局上雖然被林祖傑敲出左外野的深遠安打，上到二壘，但後續徐若熙又送出2次三振，化解得點圈危機，3局結束已經飆出7次三振，且球速一度來到個人最快的158公里。比賽來到4局上，徐若熙再度飆出158公里的火球，將打者陳傑憲三振，雙方仍然維持0：0平手。5局上進行到一半，比賽被迫因雨暫停，暫停15分鐘後恢復進行，味全立刻在5局下獲得滿壘進攻機會，雖然吉力吉撈．鞏冠敲出三游間的強勁滾地球，但陳聖平美技傳向一壘，成功完成刺殺，幫助布雷克度過失分危機。蔣少宏在6局下率先敲出二壘安打，並因為黃竣彥的投手犯規，站上三壘，味全牛棚部分，先後由陳禹勳、林凱威接力守住1分差，不過在9局上，林佳緯從陳冠偉手中敲出右外野深遠落地安打，一路衝上三壘，徐若熙先發主投6局，沒有失分，並送出10次三振，但本場無緣拿下個人本季第8勝。