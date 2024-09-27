蔡沐妍力挺徐乃麟！揭私下為人喊「完全理解」　昔槓上小S遭起底

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▲蔡沐妍（左）曾帶女兒上小S（右）的節目，沒想到被無情開酸。（圖／小姐不熙娣 YouTube）

女星楊繡惠日前在臉書上砲轟徐乃麟，指出對方在節目上對她出言辱罵：「妳最賤！」讓她氣到爆哭，更痛批：「去上他節目還要被罵你（妳）最賤，大家都是人生父母養，到現在我都過不去。」沒想到雙方在網路上一來一往隔空互嗆，導致事件越演越烈，如今曾對小S不滿的蔡沐妍也發聲了，直言：「我完全可以理解乃哥的無奈。」蔡沐妍今（27）日在Threads上發文，指出徐乃麟非常敬業，也十分照顧後輩，「乃哥是我接觸演藝圈遇到的第一位前輩。照顧我們新人、對自己工作內容敬業並且準時是大家都看在眼裡的。看了事件的來龍去脈我完全可以理解乃哥的無奈。」不僅表示自己完全理解，更在留言區表示：「她（楊繡惠）也許真的受傷，但我認為乃哥是完全無惡意的，也並非針對她，做人好難。」不過部分網友卻不願買單，甚至還舉一反三，希望蔡沐妍正視楊繡惠在意的重點：「這樣說好了，老闆平時都很照顧我，加班都會給加班費，平時也會偶爾請我們吃東西，雖然老闆在開會時當眾罵我賤，因為老闆對我很好，所以我不怪他？」同時也有不少網友喊話要徐乃麟道歉：「希望乃哥能道歉，畢竟每個人心中都有一個不能碰觸的點，男子漢真心道歉並不可恥」、「當事人不舒服就是要道歉，也沒有無限上綱。」事實上，蔡沐妍今年也曾有過不滿其他藝人的經驗，幾個月前她曾帶著女兒到小S的綜藝節目《小姐不熙娣》上表演大提琴，但女兒疑似是因為緊張過度，不僅音準不到位，在表演過程中更是面無表情，讓小S無情開酸：「這是可以拿出來表演的嗎？」讓蔡沐妍怒火中燒，雖無在節目中表現出來，但事後也發文抨擊小S，如今演藝圈又爆出徐乃麟與楊繡惠的事件，也讓此事再度掀起討論。