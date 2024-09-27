逢甲大學推動台澳學術交流 深化澳洲世界百大名校合作

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▲澳洲教育展特別選定於台澳國際合作辦學的指標大學-逢甲大學舉行，吸引逾千名學生及家長參加。（圖／逢甲大學提供）

▲澳洲辦事處副代表林明皓以台語「大家好」開場，分享澳洲高品質教育、穩定的政經環境、安全的求學氛圍以及多元文化等優勢。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.27)

▲逢甲大學董事長高承恕致贈紀念品予澳洲辦事處副代表林明皓，除感謝澳辦的全力支持外，也期待未來的持續合作。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.27)

逢甲大學引領國際教育，自2014年成立國際科技與管理學院後，已陸續與多所澳洲世界百大名校合作。今年，在澳洲辦事處全力支持下，逢甲大學更是全面展開與澳洲大學的學術交流。為此，澳洲教育展特別選定在台澳國際合作辦學指標大學-逢甲大學舉行，吸引逾千名學生與家長參與。今日在逢甲大學舉辦的「台澳學術交流」活動，邀請澳洲辦事處及與逢甲有國際合作辦學的澳洲夥伴大學，包括昆士蘭大學、蒙納許大學、新南威爾斯大學，以及即將開展合作的雪梨科技大學、昆士蘭科技大學、南澳大學、阿德雷德大學、塔斯馬尼亞大學等貴賓參與。逢甲大學董事長高承恕熱情歡迎來自澳洲的夥伴，並強調逢甲大學一直以來，致力推動國際合作與交流，特別是與澳洲的關係密切，為學生提供優質與安全的國際學習機會。澳洲辦事處副代表林明皓以台語「大家好」開場，分享澳洲高品質教育、穩定的政經環境、安全的求學氛圍以及多元文化等優勢。他表示，近年來前往澳洲留學的台灣學生人數逐年增長，逢甲大學與澳洲大學的成功合作經驗值得學習，將持續推動台澳之間的教育合作。代表台中市政府出席的副市長黃國榮也表示，逢甲大學位於台灣最佳城市台中，是全台最優秀的大學之一，並盛讚選擇逢甲大學做為澳洲的合作夥伴是一個明智的決定，期待雙方的合作能為學生提供更多優質的教育機會。逢甲大學因應地緣政治與後疫情時代，並考量全球就業市場，國際科技與管理學院114學年度招生名額逾190位，並將加入澳洲新南威爾斯設計雙學士學位學程，以及澳洲昆士蘭大學電機工程雙學士學位學程，提供台灣家長和學生更多元的出國留學選擇。成立近十年的逢甲大學國際科技與管理學院，至今已與7所國際知名大學合作，開設9個國際專班，成功培育近300位優秀畢業生取得逢甲大學與美國、澳洲合作大學的雙邊學士學位。逾半數以上的學生選擇持續進修取得研究所學位，其中不乏成功申請世界名校並取得獎學金者，如卡內基美隆大學、康乃爾大學、俄亥俄州立大學、德州大學奧斯汀分校等。除了繼續攻讀學位外，也有學生選擇留在當地或回台就業，目前已有畢業生獲聘至Intel、AMD、鴻海精密、趨勢科技等世界知名科技公司。今日澳洲教育展在逢甲育樂館熱鬧展開，逾千位家長與學生參與。逢甲大學已連續三年協助澳洲辦事處舉辦澳洲教育展，今年擴大辦理，除與逢甲國際科技與管理學院國際合作辦學的昆士蘭大學、皇家墨爾本理工大學、蒙納許大學、新南威爾斯大學等大學外，還有雪梨大學、阿德雷德大學等逾20所澳洲知名大學、9家中小學、IDP - IELTS雅思官方考試中心、PTE培生考試中心及學生公寓等單位一同參加，讓大中部地區或南部地區的家長和學生，可以就近諮詢留學澳洲的大小事，深獲家長肯定。