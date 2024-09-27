中華男、女排今年國際賽事總結不如預期！明年2月國家隊集訓啟動

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今年中華排球協會派出男排和女排隊伍參加了9場國際賽事，中華排球協會已經對今年度的國際賽事進行檢討，並針對未來進行選訓策略的重新調整，以名古屋亞運奪牌為最終目標。預計在明年2月開始，將啟動室內男子和女子國家隊的集訓，為明年的國際賽事和世大運做準備，中華隊的集訓教練和選手名單預計於近日在體育署核備後公告。今年8月底，亞洲排球聯合會完成改選，菲律賓籍Ramon Suzara先生當選新任主席，Hugh Graham先生則擔任秘書長。中華排協秘書長黃國光當選為亞排聯理事，預計未來中華臺北將有委員加入各項委員會。為因應國際情勢與發展，中華排協將積極遴選優秀裁判和教練，與亞洲各國進行交流，已派遣7位教練取得國際教練資格，年底也將派遣兩位國際裁判前往中國排球超級聯賽執法與研習。明年度中華排協將在桃園舉辦亞洲沙灘排球賽事，預計於8月舉辦；7月則將舉辦室內排球邀請賽或俱樂部賽事，這兩場賽事入有機會邀請大洋洲地區或更多亞排聯所屬區域的隊伍參賽。國內企業排球聯賽將於10月開賽，男子組共有6支隊伍參賽，包括連莊、屏東台電、桃園臺灣產險、雲林美津濃、彰化三大有線及臺北Conti；女子組則有4支隊伍參賽，分別是高雄台電、臺北鯨華、新北中纖及中華培訓隊。