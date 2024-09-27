中信啦啦隊「怪物新人」衣宸是誰？私下超慢熱　太美被閨密霸凌

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲衣宸在昨日迎來加入中信啦啦隊的第一個舞台後，也在IG寫下長文分享心得、期許與感謝。（圖／angeliatsi__17 IG）

▲衣宸先是在台灣職籃新竹御頂攻城獅「慕獅女孩」擔任啦啦隊，直到今年才正式轉戰擔任職棒啦啦隊。（圖／angeliatsi__17 IG）

▲私下的衣宸是個慢熱、敏感的女孩，國中時甚至曾因性格問題被同學排擠霸凌長達一年的時間。（圖／angeliatsi__17 IG）

▲明白衣宸擔心和顧慮的衣宸媽，在背後推了女兒一把，「先斬後奏」瞞著她偷偷報名伊林璀璨之星。（圖／angeliatsi__17 IG）

中信兄弟啦啦隊Passion Sisters近來開啟全新體制，加入「預備軍」制度，為團隊注入新血。日前還公佈了牛奶、莎莎、衣宸、芊芊、瑄、璇璇、維尼7位成員進入團隊。其中在「菜鳥」行列裡，呼聲最高的衣宸昨（26）日也迎來了「初登板」，甜美又清純的長相直接讓在座球迷大暴動，還出了「比李珠珢更美」的聲浪。而第一次登上職棒球場挑啦啦隊的她也相當興奮，在IG熱情的轉發球迷的認證，似乎也對自己的新生活相當期待。今年22歲、身高164公分的衣宸（蔡衣宸），在伊林娛樂所舉辦的璀璨之星選拔，花漾少男少女組中獲得亞軍，從而開始演藝生涯。成為Passion Sisters的一員前，她先是在台灣職籃新竹御頂攻城獅「慕獅女孩」擔任啦啦隊，也拍過必勝客、逸萱秀的廣告，直到今年才正式轉戰擔任職棒啦啦隊。高中時曾在學校接觸過表演課的她對演戲也抱有濃厚的興趣，雖然目前依然以最愛的啦啦隊為主，但未來也想多加嘗試不同的路。雖然在球場上活潑熱情充滿元氣，但私下的衣宸卻是個慢熱、敏感的女孩，根據《中國時報》報導，國中時衣宸甚至曾因性格問題、青春期女孩間的衝突而被同學排擠霸凌長達一年的時間，直到國二才有所好轉，膽怯的性格也使的她養成報喜不報憂，遇到低潮、負面情緒也都自己消化的習慣。怕生的衣宸之所以能成為璀璨之星，到如今的Passion Sisters一員，母親的支持功不可沒，衣宸在昔日的採訪中曾透露，伊林的選拔便是愛女心切的媽媽「先斬後奏」瞞著她偷偷報名。其實衣宸媽一直都知道自家女兒喜歡跳舞表演的興趣，也明白衣宸的擔心和顧慮，才在背後默默推了她一把，支持女兒勇敢追夢。除了本質的演藝活動外，多才多藝的衣宸還有「做點心」的副業，從小就愛吃甜點的她除了愛吃，也愛動手做，在2021年開始創立了甜食工作室「宸點」以販售雪Q餅、西式烤餅乾為主，衣宸也在粉絲專頁中勇敢驕傲的拍胸脯保證，口味比例都是親自試過多次才找到屬於自己的味道，連用料也是選擇低脂少油的健康食品。不只外表清純，心地也相當善良的衣宸三不五時也常常將製作的點心無償捐助給兒童之家、育幼院、家扶會等團體，美味健康的小點心也因此累積了不少客源。