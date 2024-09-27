美8月PCE略低預期！Fed後續降息更為篤定　美股道瓊開盤漲逾百點

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美國27日公布8月個人消費支出（PCE）數據，年增2.2％、略低於預期的2.3％，月增0.1％符合預估，剔除食物與能源的核心PCE則是年增2.7％、月增0.1％。數據顯示美國通膨持續降溫，美國聯準會（Fed）後續降息的可能性更加篤定。美股27日開盤3大主要指數齊漲，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲144.99點、約0.34％；標普500指數上漲5.72點、約0.10％；那斯達克指數上漲14.88點、約0.082％；費城半導體指數下跌12.86點、約0.24％。根據《CNBC》報導，交易員消化了8月PCE數據後，相信在打擊通膨方面又取得進一步進展，更加鞏固了聯準會後續降息的預期，也促使美股開盤走高。美國當局和華爾街都希望通膨數據持續降溫，從而繼續降低借貸成本，緩解企業和家庭資產負債表的壓力。分析師扎卡雷利（Chris Zaccarelli）表示，在通膨持續受到控制的情況下，聯準會能將注意力完全放在勞動力市場。隨著聯準會降息，且美國經濟並未處於衰退，這對股票和債券市場來說都是一大推動力，而對於那些對利率變動特別敏感的消費者來說，也能獲得一些幫助，減少負債利息的支出。不過，AI巨頭輝達（Nvdia）在早盤下跌了逾1％，報122.71美元，輝達疲軟也拖累科技股與半導體股，導致費城半導體指數下跌。