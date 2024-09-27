台中豐原鎮清宮回祖廟謁祖進香 千名信眾徒步隨行

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▲台中豐原鎮清宮媽祖鑾轎傍晚進到大甲市區，由主委楊紹森扶鑾轎。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.27)

▲台中豐原鎮清宮媽祖回祖廟大甲鎮瀾宮謁祖進香，隨行有彌勒團、神童團及太子團等多組陣頭陪同遶境。（圖／記者金武鳳攝，2024.9.27)

台中市豐原鎮清宮媽祖是大甲媽分靈，17年來，每年農曆8月回祖廟大甲鎮瀾宮謁祖進香。今日上午6時許鎮清宮媽祖起駕出發，展開3天2夜徒步遶境達100公里，沿途逾千名信眾隨行，還特別安排真人藝閣陪同遶境，場面熱鬧，被視為大甲媽遶境活動的延續。今天上午6時許，豐原鎮清宮天上聖母繞境活動隨著鑼、哨角及鞭炮聲熱鬧展開，鎮清宮主委楊紹森邀請鎮瀾宮董事長顏清標、立委江啟臣、楊瓊瓔以及多位地方民意代表點燃起馬炮後，媽祖鑾轎緩緩啟程，由顏清標和江啟臣在前方扶轎前行。顏清標表示，媽祖庇祐天氣晴朗涼爽，祈求國泰民安。鑾轎由豐原行經后里、外埔到大甲，原定下午四時左右扺達大甲市區，由於沿途信眾徒步隨行眾多，人龍婉蜒，報馬仔現身時已比原訂時間晚了2個多鐘頭。鎮清宮媽祖遶境行程有3天2夜，長達100多公里，29日下午回鑾豐原進行遶境賜福大遊行，祈求平安。鎮清宮主委楊紹森表示，預計國曆9月29日（農曆8月25日）下午三時回鑾豐原進行遶境賜福大遊行，將安排10部真人藝閣陪同。『真人藝閣，就像是元宵花燈結合車子，只是車上是由真人扮演神話和忠孝節義故事中的角色，同時向路人撒送小禮物，可以說是台灣宗教特殊傳統文化之一。』「藝閣」是「詩意藝閣」的簡稱，又稱為「詩意閣」，乃根據詩文意境來打造的裝置藝術，裝飾華麗、燈光絢爛，而真人藝閣中的參與者化身為各種角色，手持平安糖、餅乾，持續向路人撒送，象徵著媽祖的祝福。鎮清宮表示，今年真人藝閣除了灑糖果餅乾賜福外，另有廠商加碼贈品，小孩躦轎底即可獲得媽祖加持過乖乖餅乾一包，大人鑽轎底則能獲得媽祖賜福平安聖物一份。鎮瀾宮副董事長鄭銘坤說，鎮清宮媽祖回祖廟謁祖進香，從最早僅有十餘人參加，到現在多達數千人，一年比一年熱鬧，過去只有一天行程，近幾年已經增加為3天，陣容越來越龐大，接駕的信眾也越來越多，場面盛大熱鬧，也代表媽祖神威更加受到信徒景仰。