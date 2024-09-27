9月27日大樂透加碼開出5組！幸運兒中百萬紅包　中獎彩券行一次看

大樂透第113091期今（27）日晚間開獎，本期頭獎上看2.9億元，獎號為02、03、05、21、45、49，特別號為47，但本期頭獎未開出，目前已經連續10期槓龜，下期頭獎金額上看3.6億元，貳獎則開出2注，每注得149萬元。
至於台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，9月27日大樂透加開之25組100萬獎項開出情形：22組中開出5組，總中獎注數為5注，5組皆為單注中獎，本期尚有17組100萬獎項未開出，將於次期（9月27日）繼續加開。
🟡9/27完整中獎號碼
大樂透獎號：02、03、05、21、45、49，特別號為47。
大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看
今彩539：03、27、34、37、39。
3星彩：973。
4星彩：5658。
詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。
📍第113091期（9/27開獎）中秋加碼中獎獎號 兌獎期限12/30
第5組： 06、12、20、25、33、47
1注獨得100萬 桃園市平鎮區中豐路「金順發彩券行」
第6組： 11、12、28、35、40、48
1注獨得100萬 高雄市美濃區中正路一段「多金彩券行」
第8組：02、03、06、10、18、32
1注獨得100萬 新竹縣竹北市博愛街「金富發投注站」
第10組：11、19、43、45、46、48
1注獨得100萬 苗栗縣竹南鎮延平路「錢滾錢彩券行」
第11組：02、14、23、25、26、33
1注獨得100萬 桃園市龜山區萬壽路「金牛座彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
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第5組： 06、12、20、25、33、47
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第6組： 11、12、28、35、40、48
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第8組：02、03、06、10、18、32
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第10組：11、19、43、45、46、48
1注獨得100萬 苗栗縣竹南鎮延平路「錢滾錢彩券行」
第11組：02、14、23、25、26、33
1注獨得100萬 桃園市龜山區萬壽路「金牛座彩券行」
資料來源：台灣彩券113年中秋加碼