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9月27日大樂透加碼開出5組！幸運兒中百萬紅包　中獎彩券行一次看

記者潘毅／綜合報導

▲大樂透第113091期今（27）日晚間開獎，本期頭獎上看2.9億元，獎號為02、03、05、21、45、49，特別號為47，但本期頭獎未開出。（圖／記者顏真真攝）
▲大樂透第113091期今（27）日晚間開獎，本期頭獎上看2.9億元，獎號為02、03、05、21、45、49，特別號為47，但本期頭獎未開出。（圖／記者顏真真攝）
大樂透第113091期今（27）日晚間開獎，本期頭獎上看2.9億元，獎號為02、03、05、21、45、49，特別號為47，但本期頭獎未開出，目前已經連續10期槓龜，下期頭獎金額上看3.6億元，貳獎則開出2注，每注得149萬元。

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至於台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，9月27日大樂透加開之25組100萬獎項開出情形：22組中開出5組，總中獎注數為5注，5組皆為單注中獎，本期尚有17組100萬獎項未開出，將於次期（9月27日）繼續加開。

🟡9/27完整中獎號碼

大樂透獎號：02、03、05、21、45、49，特別號為47。

大樂透中秋加碼百萬紅包完整獎號：點此查看

今彩539：03、27、34、37、39。

3星彩：973。

4星彩：5658。

詳細派彩公告仍以台彩官網公佈為主。

▲大樂透、威力彩頭獎。（示意圖／資料照，記者顏真真）
▲台彩推出的中秋加碼「100組100萬元」活動，9月27日大樂透加開之22組100萬獎項開出情形：22組中開出5組。（示意圖／資料照，記者顏真真）
📍第113091期（9/27開獎）中秋加碼中獎獎號　兌獎期限12/30

第5組：    06、12、20、25、33、47
1注獨得100萬　桃園市平鎮區中豐路「金順發彩券行」

第6組：    11、12、28、35、40、48
1注獨得100萬　高雄市美濃區中正路一段「多金彩券行」

第8組：02、03、06、10、18、32
1注獨得100萬　新竹縣竹北市博愛街「金富發投注站」

第10組：11、19、43、45、46、48
1注獨得100萬　苗栗縣竹南鎮延平路「錢滾錢彩券行」

第11組：02、14、23、25、26、33
1注獨得100萬　桃園市龜山區萬壽路「金牛座彩券行」

資料來源：台灣彩券113年中秋加碼
 

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