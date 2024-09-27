高鐵特區最美藝術建築「坐忘林幾何館」亮相

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▲ 今(27)日開箱最美接待中心「坐忘林幾何館」。（圖／清景麟集團提供）

▲「坐忘林幾何館」耗資6千多萬元打造。（圖／清景麟集團提供）

台南高鐵特區全新住宅大樓案「坐忘林」將於28日正式公開，今(27)日以「開箱全台高鐵特區最美藝術建築」為主題舉辦記者會，福裕事業（4513）副董事長董上裕開箱耗資6千多萬元打造的接待中心「坐忘林幾何館」。董上裕表示，命名為「坐忘林」的靈感源於「坐禪」，意在讓人能在大自然的樹林中「坐」下，並「忘」卻世間煩憂，達到身心合一的和諧境界。「坐忘林」寓意靜坐沉心、忘卻俗世喧囂，營造一片高鐵繁華靜域的難得之地。福裕事業(4513)及清景麟集團推出的住宅大樓「坐忘林」位於台南高鐵特區，基地1942坪，位於高鐵大道與高鐵7路，四面臨路、四面皆有景，不僅臨80米長的林蔭大道，旁邊又有萬坪綠海公園串聯與近千坪中庭街廓呼應，是城市中少有的寧靜與寬裕之所。此外，周邊更有Ai生態園區、沙崙健康園區、成大醫療分區、中研院量子科技、工研院、陽明交大、成大歸仁分校、三井outle等大型建設，產業聚落及商業機能兼俱。麟裕國際總經理謝宗澂指出，呼應「惜、靜、綠」的初衷設計理念。「坐忘林」建蔽率超低，打造近千坪中庭街廓自然景觀，公設規劃採用大量原始木材，為空間帶來自然氣息。設計理念也從由生活靜態出發，規劃18坪到31坪，2房和3房產品，總銷約60億元。28日正式開賣，目前已有2千組預約客，大都是南科以及在地的科技族群，首購比例約3成。