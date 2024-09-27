永別了！《哈利波特》89歲麥教授Maggie Smith離世　2兒悲痛證實

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▲出演《哈利波特》麥教授一角的Maggie Smith，在台灣時間今（27）日安詳離世。（圖／IMDb）

▲《哈利波特》麥教授Maggie Smith（右）的家人坦言希望外界能給他們一點隱私。（圖／IMDb）

1997年在全球享譽盛名的知名小說《哈利波特》，在2001年因為太知名而被翻拍成電影，至今更是廣為流傳，但台灣時間今（27）日，在電影中飾演麥教授一角的英國資深女演員瑪姬史密斯（Dame Maggie Smith）卻驚傳離世，享壽89歲，而她的演員兒子克里斯拉金、托比史蒂芬斯也已經證實此事。根據英媒BBC報導，托比、克里斯已經對外發布聲明：「9月27日星期五，她今天清晨在醫院安詳地去世了。 她是一個非常低調的人，最後她和朋友和家人在一起。 她留下了兩個兒子和五個深愛的孫子孫女，他們因為失去非凡的母親和祖母而悲傷。」儘管托比和克里斯十分悲傷，但仍對醫護人員表達謝意：「我們想藉此機會，感謝切爾西和威斯敏斯特醫院的優秀工作人員，感謝他們在她最後的日子裡給予的照顧與無私的照顧。」兩人也感謝外界的關心，只是目前家人仍在消化這個事實，希望外界能讓他們保留隱私。事實上，Maggie Smith在電影中飾演的麥教授，全名是「麥米奈娃」，小說內的人物一般以「麥教授」稱呼她，於霍格華茲魔法學院與巫術學院任職，她既是變形術教授，同時也是葛來分多學院導師與阿不思·鄧不利多（Sir Michael John Gambon飾）手下的副校長，然而隨著電影劇情的進展，麥教授於電影中的戲份越來越少，不過在《哈利波特》的最後一章「死神的聖物」中，麥教授在劇中成為霍格華茲的校長。