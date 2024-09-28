快訊／酸欠少女Sayuri過世得年28歲！今年3月才結婚　粉絲全悲痛

上廁所的時候不敢想你！大小S謎之抖肩封神　23年前洗腦歌超變態

記者施以慧／綜合報導

▲大S徐熙媛（右）、小S徐熙娣（左）曾組成雙人ASOS（舊名：S.O.S）組合發過專輯，其中歌曲〈變態少女想人記〉近日突然在抖音爆紅，除了旋律超洗腦外，兩人在MV中抖肩的動作更是讓網友笑翻，還爭相模仿。（圖／擎天娛樂 YouTube）
▲大S徐熙媛（右）、小S徐熙娣（左）曾組成雙人ASOS（舊名：S.O.S）組合發過專輯，其中歌曲〈變態少女想人記〉近日突然在抖音爆紅，除了旋律超洗腦外，兩人在MV中抖肩的動作更是讓網友笑翻，還爭相模仿。（圖／擎天娛樂 YouTube）
演藝圈內的資深藝人大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣），兩姊妹都在圈內享有一定知名度，兩人目前都在自己的定位中努力，但可能很多粉絲忘記了，兩人曾在1994年共組雙人女子團體「S.O.S」出道，後續改名「ASOS」，還曾發過多首洗腦神曲，像是〈變態少女想人記〉近期又再度於抖音上爆紅，除了超洗腦的旋律以外，網友們都將重點放在該首歌的MV上，由於兩姊妹一同抖肩的畫面實在太好笑，讓抖音上的粉絲爭相模仿。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲（擎天娛樂 YouTube）
▲大S（右）、小S（左）曾在1994年組成雙人團體，還發行不少風格詭異的歌曲，沒想到至今竟然再度翻紅。（擎天娛樂 YouTube）
大小S洗腦歌曲在抖音紅了　風格詭異網友全買單

事實上，該首歌曲源自於ASOS在2001年發行的最後一張專輯〈變態少女〉，不過這首〈變態少女想人記〉的歌詞卻相當詭異，「上廁所的時候不敢想你，怕臭臭的空氣褻瀆了你，睡覺的時候要想你，先換上高級絲質睡衣」，但疑似就是因為這樣的歌詞，導致抖音上的網友爭相模仿，不僅復刻了完整MV，還能大聲跟唱，笑翻一票粉絲。

大小S昔節目打歌被起底　粉絲：觀眾皺眉更好笑

該首歌從發行至今已經過了23年，沒想到二度翻紅，「上廁所的時候不敢想你」也在各大平台直接登上熱搜，讓網友也直呼笑到不行：「我快瘋掉，我腦子裡全是這個旋律」、「原來早期的瘋癲可以如此具象化！」更有網友將過去大S和小S一同登上廚藝節目打歌的片段翻出，直言也太尷尬：「兩人唱歌好笑程度100%，觀眾皺眉好笑程度10000000%，哈哈哈哈哈哈！」

▲眾多網友模仿〈變態少女想人記〉，歌詞「上廁所的時候不敢想你」竟在抖音吸引811萬人收看，成了熱門關鍵字。（圖／翻攝抖音）
▲眾多網友模仿〈變態少女想人記〉，歌詞「上廁所的時候不敢想你」竟在抖音吸引811.9萬人收看（右圖右下），成了熱門關鍵字。（圖／翻攝抖音）

拍《流星花園》氣質更勝大S！錢韋杉移居美國返台　51歲近況曝光

Mandy暗酸誰還追求美白　汪小菲無效救援被笑：緊咬大S流量血包

小S節目上怒喊「封殺」1女星！狠酸：還是討人厭　她過往罪行曝光

蔡沐妍力挺徐乃麟！揭私下為人喊「完全理解」　昔槓上小S遭起底

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載