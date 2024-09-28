上廁所的時候不敢想你！大小S謎之抖肩封神　23年前洗腦歌超變態

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▲大S（右）、小S（左）曾在1994年組成雙人團體，還發行不少風格詭異的歌曲，沒想到至今竟然再度翻紅。（擎天娛樂 YouTube）

▲眾多網友模仿〈變態少女想人記〉，歌詞「上廁所的時候不敢想你」竟在抖音吸引811.9萬人收看（右圖右下），成了熱門關鍵字。（圖／翻攝抖音）

演藝圈內的資深藝人大S（徐熙媛）、小S（徐熙娣），兩姊妹都在圈內享有一定知名度，兩人目前都在自己的定位中努力，但可能很多粉絲忘記了，兩人曾在1994年共組雙人女子團體「S.O.S」出道，後續改名「ASOS」，還曾發過多首洗腦神曲，像是〈變態少女想人記〉近期又再度於抖音上爆紅，除了超洗腦的旋律以外，網友們都將重點放在該首歌的MV上，由於兩姊妹一同抖肩的畫面實在太好笑，讓抖音上的粉絲爭相模仿。事實上，該首歌曲源自於ASOS在2001年發行的最後一張專輯〈變態少女〉，不過這首〈變態少女想人記〉的歌詞卻相當詭異，「上廁所的時候不敢想你，怕臭臭的空氣褻瀆了你，睡覺的時候要想你，先換上高級絲質睡衣」，但疑似就是因為這樣的歌詞，導致抖音上的網友爭相模仿，不僅復刻了完整MV，還能大聲跟唱，笑翻一票粉絲。該首歌從發行至今已經過了23年，沒想到二度翻紅，「上廁所的時候不敢想你」也在各大平台直接登上熱搜，讓網友也直呼笑到不行：「我快瘋掉，我腦子裡全是這個旋律」、「原來早期的瘋癲可以如此具象化！」更有網友將過去大S和小S一同登上廚藝節目打歌的片段翻出，直言也太尷尬：「兩人唱歌好笑程度100%，觀眾皺眉好笑程度10000000%，哈哈哈哈哈哈！」