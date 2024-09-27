川普見「推銷員」澤倫斯基！當面重申與蒲亭關係好　澤倫斯基尬笑

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▲美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）27日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面。（圖／美聯社／達志影像）

美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump）27日與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，川普近日在造勢場合諷刺澤倫斯基是「史上最偉大的推銷員」，不過，見到澤倫斯基後川普改口表示自己與澤倫斯基關係很好，隨後又強調自己與俄羅斯總統蒲亭關係也很好，讓一旁澤倫斯基尬笑表示，「希望我與你的關係好過你與蒲亭的關係」。川普近日連番批評澤倫斯基，稱「這傢伙每次來到這個國家，都能輕鬆拿到600億美元」，還嗆聲烏克蘭已死，「你現在還剩下什麼？這個國家徹底被消滅了」，抨擊澤倫斯基拿了這麼多錢卻拒絕就終結俄烏戰爭達成協議。原本外界預期川普不會與澤倫斯基會面，但兩人27日依然順利在川普大樓（Trump Tower）相談。根據《衛報》報導，兩人在正式會談前先與在場守候的媒體寒暄，川普說自己很高興與澤倫斯基見面，稱自己與澤倫斯基關係很好，但川普隨後又強調自己與蒲亭關係也很好，讓一旁的澤倫斯基立刻尬笑回應，「希望我與你的關係好過你與蒲亭的關係」。川普說澤倫斯基「經歷了巨大的痛苦」，「我們將討論看看，能想出什麼辦法」。川普還表示，如果烏克蘭能打贏戰爭，那麼問題就能迅速解決。這番說詞似乎與川普之前在造勢場合的說法不同，川普曾直言俄羅斯會贏得戰爭，「他們打敗過希特勒、打敗了拿破崙，他們現在也正在做這件事」。