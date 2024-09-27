新光三越台中店周年慶10/3開打 同場日韓泰三展接力登場

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▲APP點數專區千項夯品優惠， 還有機會抽中Gogorp電動機車、全球奢華酒店「安縵京都2晚住宿券」等夢幻逸品。（圖／記者金武鳳攝，2024,9,27)

中台灣百貨周年慶促銷戰，新光三越台中店壓軸登場，將於10月3日正式開打，即日起開放VIP預購。為迎合消費者對獨特性、創新性與潮流文化的追求，今年新光三越全面加大力道推出千項「skm only」，還力邀舞蹈天團avantgardey拍攝宣傳廣告，並首度聯手日本經典電玩IP超級瑪利歐打造獨家系列贈品，大力刺激買氣。預估整檔業績目標達50億元，成長1.5%。新光三越周年慶帶來會員最愛的化妝品單筆滿2000送2000點、全館累計5000送5000點，再加碼首七日skm pay限定─名品、大家電、法雅客及iStore單筆刷1萬送10000點之外，11大指定銀行也加碼推出多重消費滿額即贈skm points，就是要讓會員輕鬆累積超高skm points，放大購物價值！新光三越台中店表示，會員獲得的skm points不只可折抵消費、停車時數，更能兌換日本經典電玩IP超級瑪利歐集點送限量贈品，繌計30款以瑪利歐、路易吉、碧姬公主和奇諾奧等人氣角為主題的限量贈品，預料將引爆全台收藏熱。此外，還有APP點數專區千項夯品優惠， 例如iRobot掃地機器人扣點數用市價3折起即可入手，扣點即可以45折換美妝經典組、3C夯品等，還有機會抽中Gogorp電動機車、全球奢華酒店「安縵京都2晚住宿券」等夢幻逸品。此外，新光三越化妝品更是百貨週年慶無可匹敵的品牌陣容，集結雅詩蘭黛集團、萊雅集團等熱門美妝品牌推出周年慶獨家限定抵用金，還有全台獨家明星保養挑戰市場最低3折起，引領美妝時尚風潮，例如KOSE 雪肌精經典爆賣組(31折)、SHIESIDO東京櫃莉薇特麗精露超值組(4折)等。除此之外，在AI新浪潮智能新時代，智慧3C家電成全民新標配，引爆全民換機潮！新光三越嚴選趨勢必買家電推出7折爆品優惠，例如Panasonic 65吋4K頂級智慧聯網Pro環繞音效OLED液晶電視特價129,900。新光三越台中店五樓全新改裝，打造獨步全台的「新潮世代紳活圈」，76家潮世代品牌與32家中部獨家品牌，高規格打造城市潮流新地標。配合週年慶還推出日韓泰三展接力登場，10月10日起至23日推出日本商品展，邀您暢玩九州沖繩雙主題，11家排隊美食初登場，今年更力邀百年老舖與排隊名店實演登場，例如札幌湯咖哩奧知商店等都將滿足美食老饕的味蕾！還有24小時不打烊的skm online及APP，線上線下購物零時差，搭配行動支付skm pay同享多重回饋！今年新光三越週年慶，最好玩好買的多重購物攻略，快來一次掌握！