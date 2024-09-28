美東碼頭工人罷工前夕、運價持續走跌　SCFI本周跌9.7%、連6跌

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雖然美東碼頭工人預計下週開始罷工，但運價本週依舊持續走低，上海航交所昨（27）日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），下跌231.16點至2135.08點，跌幅9.77%，呈現連6跌，跌幅比起上週的5.76%增加了4.01個百分點。其中地中海線跌幅最大，跌幅達14%。觀察四大航線本週表現，歐洲線每TEU（20呎櫃）為2250美元，較前期減少342美元，跌幅13.19%；地中海航線每TEU（20呎櫃）為2541美元，較前期減少414美元，跌幅14.01%，是本週跌幅最大的航線；美西線每FEU（40呎櫃）為4852美元，較前期減少489美元、減幅9.16%，失守5000元整數關卡，是四大航線中唯一跌幅沒有到雙位數的航線；美東線每FEU（40呎櫃）為5626美元，較前期減少860美元，跌幅12.53%，失守6000元整數關卡。其中，美東線運價9月下跌2813美元、跌幅約33％，美西線9月運價下跌1,288美元、跌幅約21％。因應美東罷工10月1日威脅倒數計時，貨主紛紛提早備貨，或改走美西線，使美東運價跌幅擴大。歐洲線9月下跌1626美元、跌幅41.95％，是四大航線中跌幅最大的，航商表示，歐洲需求相對較弱、貨量不足，跑歐線主要是大船，殺價搶貨衝高裝載率。其他航線表現則為，波斯灣線每箱運價962美元，較前期減少185美元，跌幅16.13%，失守千元關卡；南美線（桑托斯）每箱運價6439美元、較前期減少551美元，跌幅7.88%；東南亞線（新加坡）每箱運價396美元、較前期減少16美元，跌幅7.83%。根據Alphliner統計，航商9月23日至10月27日宣布105次停航，占比達15％，其中約64％在跨太平洋東向航線、24％在亞洲至北歐／地中海航線、12％在跨大西洋西向航線。法人認為，若運價持續下行，航商將增加停航數量。物流業者認為，現在運價無法反映市況，10月運價及市場變化才有指標性的意義。現在市場都在靜待美東勞資雙方協商的結果，倘若10月1日真的罷工，不過當時也正值中國十一長假，有可能影響有限，不過萬一美東碼頭工人罷工時間拉長，恐怕會為市況增添更多不確定性。業者分析，運價仍有下修空間，且美東若真的罷工，時間要拉長才會有實質影響，運價才有機會上升。業者指出，以往第四季都是海運淡季，但受到明年農曆春節提前到1月，以及美東碼頭工人影響，有可能淡季不淡，但前提是就算罷工，也要看時間長短，若是罷工時間拉長，造成塞港嚴重，才會產生實質性的影響，運價才會有機會往上走。