射擊／知女莫若父 新加坡鄭琇鴻選擇射擊　征戰世界各國圓夢奪金

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新加坡姐妹花鄭琇鴻、鄭琇憶這兩天在台北國際射擊大獎賽女子25公尺手槍表現出色，鄭琇鴻表示，在父母影響下，姐妹倆從小就喜歡運動，桌球、羽球、保齡球都玩過。升上國中後，學校規定除了一般體育課外，還要選擇一項課外活動。原本她想選擇籃網球（Netball，英式無板籃球），但父親認為她肯定吃不了苦，建議她選擇射擊，畢竟是在有空調的室內練習，不會汗流浹背。在解釋自己與射擊緣起，鄭琇鴻忍不住笑場。在姐姐的影響下，鄭琇鴻表示，妹妹很厲害，大學主修電機工程，畢業後先從事相關工作，周一至周五要上班，無法全職投入練習，但對射擊熱情仍然不減，才會決定提前轉入教練，時間比較好調配。和妹妹相比，鄭琇鴻笑稱，自己比較不會唸書，大學選擇走運動專業路線，並從10公尺空氣手槍轉戰25公尺手槍。過去曾與妹妹聯手在世界盃拿下團體金牌，也曾在大獎賽拿過個人賽金牌，今年首度進軍奧運，最後排名第12，僅以2分之差無緣晉級8強。田家榛與吳佳穎是台灣最強女子25公手槍選手，鄭琇鴻過去已多次在國際賽與兩人交手，這次能在台北大獎賽奪金，讓她相當開心。鄭琇鴻已多次來台參加比賽，每次到桃園公西靶場，她都很羨慕台灣可以有這麼完善的練習場地，而且靶場內就有選手宿舍，畢竟在地小人綢的新加坡，要找到這麼大的土地蓋靶場幾乎不可能。至於射擊對她人生最大的影響，鄭琇鴻說：「可以到世界各國出賽，如果當年不是選擇射擊，應該不可能吧。」