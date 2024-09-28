PCE顯示通膨趨緩、強化聯準會繼續降息依據　美股道瓊漲137點

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國27日公布8月個人消費支出（PCE）數據，年增2.2％、略低於預期的2.3％，月增0.1％符合預估，剔除食物與能源的核心PCE則是年增2.7％、月增0.1％。由於通膨持續降溫、加強美國聯準會（Fed）繼續降息的可能性，美股道瓊27日收漲137.89點，創歷史新高。綜合《CNBC》等外媒報導，PCE被視為聯準會看待通膨的重要指標之一，華爾街在令人鼓舞的數據出爐後，判斷這將讓聯準會更有理由進一步降息，政策制定者和投資人，都希望每月通膨數據持續降溫，從而降低借貸成本，並緩解企業和家庭資產負債表的壓力。另一方面，美國消費者信心也因著對經濟前景的樂觀情緒，而在9月下旬繼續上升，達到了5個月來的最高點，密西根大學9月信心指數終值升至70.1，高於本月稍早公布的69初值，也高於市場預期的69.4，這在一定程度上是受到聯準會降息的積極影響。分析師扎卡雷利（Chris Zaccarelli）認為，在通膨持續受到控制的情況下，聯準會能將注意力完全放在勞動力市場。隨著聯準會降息，且美國經濟並未處於衰退，這對股票和債券市場來說都是一大推動力，而對於那些對利率變動特別敏感的消費者來說，也能獲得一些幫助，減少負債利息的支出。27日收盤，美股漲跌互見，道瓊指數上漲137.89點，或0.33%，收42313點；那斯達克指數下跌70.7點，或0.39%，收18119.59點；標普500指數下跌7.2點，或0.13%，收5738.17點；費城半導體指數下跌93.27點，或1.76%，收5217.23點。