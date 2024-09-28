持續轟炸黎巴嫩真主黨！納坦雅胡UN演說　多國代表離席抗議

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▲納坦雅胡發表演說時，現場有多國代表選擇離席抗議。（圖／美聯社／達志影像）

▲由於多國代表在納坦雅胡上台演說時離席，會場出現不少空位。（圖／美聯社／達志影像）

以色列持續轟炸黎巴嫩，27日又空襲了真主黨位於首都的總部，爆炸巨聲響徹貝魯特，至少造成2人死亡、76人受傷。與此同時，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）也在美國紐約的聯合國大會上發言，為以軍在加薩、黎巴嫩的軍事行動辯護，並將衝突責任歸咎於伊朗；不過就在他登台講話後，在場有部分代表選擇離席表達抗議。綜合外媒報導，以色列27日發起的空襲，目標是真主黨領導人納斯魯拉（Hassan Nasrallah），據真主黨消息人士透露，納斯魯拉目前安全，但本次襲擊的強度空前，連遠在首都30公里以外的房屋都為之震動，目擊者聲稱，聽到連續十幾聲爆炸巨響，貝魯特南部郊區冒起陣陣濃煙。就在同一天，以色列總理納坦雅胡出席聯合國大會，指控伊朗是一切幕後的黑手，強調以色列正在多條戰線對抗德黑蘭當局，包括在加薩地區對巴勒斯坦武裝組織哈馬斯（Hamas）的打擊行動，並呼籲聯合國安理會重新對伊朗實施制裁，確保德黑蘭無法獲得核武。納坦雅胡並警告，如果伊朗發動攻擊，以色列將會予以反擊，對黎巴嫩真主黨也是如此，若真主黨選擇戰爭一途，以色列亦別無選擇，只能消除威脅，將繼續打擊真主黨直到實現所有目標。納坦雅胡還提到，以國至今已擊斃或抓獲一半以上的哈馬斯恐怖份子，摧毀對方9成以上的火箭彈武器庫及地道，會繼續在加薩採取行動，確保哈馬斯無法重新集結、武裝並再次對以色列施襲，同時也會專注於解救人質的任務；除非哈馬斯投降、放下武器及釋放人質，戰爭就可以結束。報導指出，納坦雅胡發表談話時，多國代表選擇離開，現場甚至響起噓聲，但納坦雅胡面對幾乎半空的會場，仍繼續他的演說，並將以色列描述為中東和平與繁榮的捍衛者。