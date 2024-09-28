最鼻酸巧合！《哈利波特》麥教授、鄧不利多演員竟「同一天過世」

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▲J·K·羅琳出版的《哈利波特》成為現象級電影，片中的「麥教授」由瑪姬史密斯（Dame Maggie Smith）飾演。（圖／IMDb）

▲瑪姬史密斯出道60多年，拍過上百部作品，是電影界的傳奇人物。（圖／水元素文創）

▲瑪姬史密斯年輕時也是典型的英國美人。（圖／劇照）

在電影《哈利波特》飾演「麥教授」的資深英國女演員瑪姬史密斯（Maggie Smith），在英國時間27日清晨辭世，享壽89歲。全球影迷得知後，無一不感到震驚心碎，更巧合的是，在《哈利波特》中飾演校長「鄧不利多」的演員麥可甘邦（Michael Gambon）去年過世，離世日期也是在9月27日，2大《哈利波特》核心人物都恰巧在同天撒手人寰，令人鼻酸。據英媒《BBC》報導，昨日瑪姬史密斯的兒子，同樣作為演員的克里斯拉金（Chris Larkin）及托比史蒂芬斯（Toby Stephens）公布了她過世的消息，聲明寫道：「9月27日星期五，她在今天清晨於醫院安詳地去世了。 她是一個非常低調的人，最後一刻她和朋友、家人在一起。她留下了2個兒子和5個深愛的孫子、孫女，他們因為失去非凡的母親和祖母而悲傷。」全球粉絲得知這一噩耗也感到無比震驚，因為瑪姬史密斯在《哈利波特》中那正義、公平的形象深植人心，是最佳教授的典範，如今《哈利波特》電影完結，瑪姬史密斯也從此長眠。更令人感到巧合的是，去年過世的82歲演員麥可甘邦（Michael Gambon）作為「鄧不利多」的飾演者，同樣也是在9月27日這天離世，《哈利波特》電影中兩大重要人物相繼與世長辭，讓影迷心碎落淚，只能紛紛留言「R.I.P.」。瑪姬史密斯做為一名資深女演員，經典代表作除了《哈利波特》系列外，還有電影《修女也瘋狂》、《尼羅河上的慘案》、《貨車裡的女人》，出道60多年的她，被譽為英國最傑出的演員之一，曾拿下2座奧斯卡金像獎、艾美獎、金球獎，亦是為數不多曾獲得3次表演獎大滿貫殊榮的演員之一，對電影界的貢獻無人可取代，精湛又傑出的演技將永遠留存在影迷的心中。