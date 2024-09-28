颶風海倫威力驚人！橫掃美國東南部多州　已知至少釀45死

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▲佛州水晶河市，因海倫颶風侵襲而淹大水。（圖／美聯社／達志影像）

颶風「海倫」（Helene）於美國當地時間26日晚間，登陸佛羅里達州西北沿岸，雖然接觸陸地後強度已逐漸減弱，但所挾風雨仍為多地帶來災情，並有6個州宣布進入緊急狀態、逾400萬戶停電。截至發稿時間為止，已知在5州造成至少45人死亡。根據《CNN》報導，美國國家颶風中心數據顯示，海倫26日在佛羅里達州大本德地區登陸時，中心的風速高達每小時225公里，是有記錄以來，在當地登陸的最強颶風，並為美國東南部地區帶來強風豪雨。佛州州長州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）在週五的記者會上表示，佛州泰勒郡和大本德地區周邊的電力供應「基本上全斷」，認為海倫造成的損失，甚至比2023年的颶風「伊達利亞」（ Idalia）還要嚴重：「我們從佩里（Perry）出發，乘直升機來到這裡，沿著海岸行駛……我可以告訴你，這比伊達利亞糟得多。你看看基頓海灘（Keaton Beach），我的意思是，幾乎所有房屋都被摧毀，或者說絕大多數，還有一些完全被摧毀。」截至發稿時間為止，海倫在5個州造成至少45人死亡，分別是：南卡羅來納州（19人）、喬治亞州（15人）、佛羅里達州（8人）、北卡羅來納州（2人）、維吉尼亞州（1人）。死者包含2名消防員。雖然海倫已經減弱為熱帶低氣壓，但並沒有改變它帶來的整體威脅，將繼續為美國東南部帶來強降雨、土石流等災情。