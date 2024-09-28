京華城案新突破！柯文哲大帳房李文宗、愛將朱亞虎聲押禁見

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民眾黨主席柯文哲羈押20天，北檢持續追查京華城容積率不法金流，27日再度指揮廉政署兵分29路搜索威京集團等處，並約談前北市兵役局長、鼎越開發前董事長朱亞虎、前柯競總財務長李文宗、沈春池文教基金會前秘書長童中白等16人。案經檢察官複訊後，認為李文宗、朱亞虎在京華城案扮演金流關鍵角色，今晨依涉犯貪汙治罪條例且罪嫌重大、有串證之虞，向法院聲押2人；前知名電視主播、沈春池文教基金會前秘書長童中白獲請回。據了解，李文宗是柯文哲高中同學，2人有超過40年交情，曾任柯辦公室主任，再升任台北捷運公司擔任董事長，又擔任柯競總財務長，因涉政治獻金申報不實案列被告，被檢方依偽造文書罪交保200萬元，並限制出境、出海及電子監控。檢方連日提訊在押的柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、國民黨台北市議員應曉薇，經交叉比對京華城出帳紀錄與柯競總收支金流，發現有數千萬可疑資金，懷疑與威京集團有關。另，朱亞虎在離開北市府後，曾任威京集團旗下鼎越開發公司董事長，前2次約談皆全身而退，未獲任何強制處分，如今被第三度約談改裁定聲押。檢方根據關鍵證人證詞、扣押物資料與調閱銀行資金明細，研判朱亞虎與李文宗熟知沈慶京行賄北市府官員知之甚詳，甚至負責協助柯隱匿金流。北檢27日針對京華城案發動第二波大規模偵查行動，訊後諭令李、朱聲押禁見，其餘被告人士，包含京華城監察人張志澄250萬交保、威京集團法務經理陳俊源150萬交保、沈春池文教基金會前祕書長童中白、前京華租賃公司負責人洪秀鳳與監察人范雅琪等6人則獲無保請回；證人前隨扈、現任北市大安分局組長陳文鐘、前行程祕書黃心緗、祕書黃婕穎、祕書林鼎峰等人也均獲請回。