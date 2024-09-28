山陀兒接近「暴風圈下週觸陸」！全台颱風假機率曝　9縣市恐達標

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▲張竣堯指出，山陀兒暴風圈下週二觸陸，暴風圈半徑預估320至250公里，帶來的風雨影響將從下週一開始至下週三。（圖／中央氣象署）

第18號準颱風山陀兒（Krathon）將於今（28）日生成，目前時速6公里向西南西移動，根據中央氣象署路徑預測，山陀兒將「V型迴轉」北上緊貼台灣，暴風圈預計下週二觸陸，不排除帶來強風大雨，其中又以基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、台東風雨最大，有放颱風假的機率。中央氣象署路徑預測，準颱風山陀兒將「V型迴轉」北上接近台灣，根據《TVBS新聞網》報導，氣象署預報員張竣堯表示，山陀兒今日即將生成，下週一（30日）可能增強為中颱，台灣不排除海陸警齊發。準颱風山陀兒緊貼台灣，張竣堯指出，山陀兒暴風圈下週二觸陸，暴風圈半徑預估320至250公里，帶來的風雨影響將從下週一開始至下週三，尤其下週二、三風雨最為劇烈。山陀兒颱風不排除帶來強風大雨，苗栗以北、東部感受最明顯。至於是否有望放颱風假？張竣堯點名，基隆、台北、新北、桃園、新竹、苗栗、宜蘭、花蓮、台東風雨最大，這9縣市放颱風假的機率相當高，但仍得是該地風力、雨量是否達停班停課的標準，並依各縣市政策為準。根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過之地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米。