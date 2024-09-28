美中外長會晤！王毅喊話布林肯：勿兩副面孔、台海最大危險是台獨

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中共中央政治局委員、中國外交部長王毅，美國時間27日，在紐約聯合國大會舉行期間，與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會晤，雙方談及南海、台海局勢、美中關係等議題，王毅喊話美國，對待中國不能總是拿出「兩副面孔」，也不該縱容台獨等危險之流危害和平。綜合中媒報導，王毅對布林肯表示，美國不能總是以「兩副面孔」對華，一邊肆無忌憚的圍堵、打壓中國，一邊又若無其事的想與中國對話合作，既然美國已多次表明，無意與中國發生衝突，就要從根子上樹立理性對華認知，構建正確相處之道，中國堅決反對美國打壓中國的經貿科技，批評美國不應將國家安全「泛政治化」，也不接受人權「教師爺」指手畫腳，更反對打著人權幌子干涉中國內政。王毅並強調，當前台海局勢的最大危險，是賴清德之流越來越猖獗的「台獨」行徑，「台獨」與台海和平水火不容，如果美國真心希望台海和平穩定，就應恪守一個中國原則，履行三個聯合公報，停止武裝台灣，公開反對台獨，支持中國和平統一。在南海部分，王毅聲稱，中國堅持與直接當事人，透過對話協商解決分歧，美方不應在南海興風作浪，破壞區域國家維護南海和平穩定的努力。此外，中國在烏克蘭問題的立場坦蕩，始終堅持勸和促談，要美國停止抹黑栽贓、濫施制裁，也不要藉此製造對立、鼓動陣營對抗。布林肯會後則表示，他亦向王毅重申，華府對中國支持俄羅斯國防工業的強烈憂慮，聲稱俄羅斯有7成的工具儀器、9成的微電子產品，都來自中國和香港，用來協助俄方生產維持戰爭所需的武器，質疑北京一邊說希望和平結束衝突，一邊又容許企業，做出協助俄羅斯總統蒲亭侵略的事。雖然關於美中元首通話，目前還沒有公布，但雙方都認同領袖溝通的重要性，同意針對國際熱門議題保持溝通，並適時舉行新一輪中美亞太事務磋商。