不滿死刑有條件合憲　翁曉玲嗆：大法官解釋未必能完全拘束立法院

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死刑釋憲案日前出爐，大法官宣告有條件合憲，不過卻對死刑設下重重限制。國民黨立委翁曉玲昨在立院總質詢時嗆，大法官解釋未必能夠完全拘束立法院，更何況是憲法裁判有明顯高度爭議，立法院會提案修法，但修法結果，也不一定會跟大法官意見一致。翁曉玲說，這次釋憲有七位大法官完全贊同、五位大法官提出不同意見、一位大法官反對，認為要完全廢死，這代表內容有高度爭議，這樣的憲法判決很難服眾，法務部未來要怎麼修法？法務部長鄭銘謙答詢說，會依據憲判意旨研修《刑法》、《監獄行刑法》等。翁曉玲則追問，立法院有立法權，守護憲法、維持合憲秩序不只是大法官的責任，立法者也有相關責任，符合憲法意旨、憲政秩序、國情文化甚至實務問題，進行合理修法，若最後修了一個與大法官意見不同的法案，行政院跟法務部會依法行政嗎？卓榮泰回應，大法官幾個條件都明列在解釋文裡面，至於如何達到這些條件，當然可以作一些修法上的討論，但還是要在社會共同標準下。