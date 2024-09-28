TRASH頤原娶回8點檔女星葉芸希！深夜曬甜蜜登記照　突低調刪除了

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▲頤原（右）和葉芸希（左）抱著愛貓去登記結婚，「一家四口」畫面相當有愛。（圖／頤原 IG）

▲頤原的弟弟林哲熹（左2）、茄子蛋吉他手阿德（右1）都有到場祝福。（圖／頤原 IG）

▲葉芸希身材嬌小、外型甜美可愛，曾演過多部8點檔。（圖／葉芸希IG）

人氣搖滾樂團「TRASH」的團長兼吉他手頤原正式宣布結婚了，昨（27）日深夜他在IG發文，宣布和八點檔的女星葉芸希登記結婚的好消息，頤原曝光多張甜蜜浪漫的照片，深情告白女方：「我會用盡一切，成為妳的盔甲」。兩人在戶政事務所登記結婚，除了TRASH的一眾團員到齊之外，演員弟弟林哲熹、主持人吳建恆也都到場見證幸福，但令人摸不著頭緒的是，頤原放閃後又默默將貼文刪除了，目前不確定原因為何。頤原在去年底曾被拍到求婚葉芸希的照片，當時他否認是單膝下跪，笑說只是幫女友撿東西而已，也藉此機會首度坦承和葉芸希已經交往10年之久，兩人感情相當穩定。昨晚頤原則在IG發文，貼出和葉芸希到戶政事務所登記的甜蜜照片，愛情長跑多年的他們終於正式升格為夫妻。只見照片中兩人都身穿白色襯衫，臉上洋溢幸福微笑，到場祝福的友人包含TRASH團員阿夜、博文、魁剛，還有弟弟林哲熹及主持人吳建恆、茄子蛋吉他手阿德的身影。頤原也在貼文中深情告白葉芸希：「我會用盡一切，成為妳的盔甲，因為妳，是一切的原因。我結婚了，希望大家都能找到屬於自己的幸福」。不過貼文曝光不到一天時間，頤原就默默將它刪除，似乎還不太習慣高調放閃。34歲的林頤原其實先前在TRASH小巨蛋演唱會記者會上，就坦承將登記結婚的消息，笑說想「搭上幸福的末班車」，婚禮預計明年才會舉行。32歲的葉芸希過去靠校園偶像劇《我的老師叫小賀》出道，還曾演過8點檔《天道》、《生生世世》、《一個屋簷下》等作品，對許多觀眾來說都不陌生；看到有情人終成眷屬，粉絲也祝福兩人能白頭偕老、永浴愛河。