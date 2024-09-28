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協助摩羯颱風災後重建　外交部將捐助越南、泰國及緬甸各10萬美元

記者呂炯昌／台北報導

▲颱風摩羯造成緬甸洪災，釀成113人死亡，超過60人失蹤。（圖／美聯社／達志影像）
▲颱風摩羯造成緬甸洪災，釀成113人死亡，超過60人失蹤。（圖／美聯社／達志影像）
摩羯（Yagi）颱風侵襲越南、泰國及緬甸，造成水災及引發土石流災情，導致當地人民嚴重傷亡及財產損失。外交部表示，將捐助越南、泰國及緬甸各10萬美元賑災，並期盼在三國受創的台商能儘速恢復生產與運作，貢獻當地經濟

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外交部指出，摩羯颱風侵襲越南、泰國及緬甸，我國在各地的台商雖受到相當影響，仍展現台灣人民的熱情，慷慨捐助救災物資，協助重建工作。

外交部表示，東南亞國家是台灣的近鄰，我國政府及人民對越南、泰國及緬甸本次災情感同身受。外交部長林佳龍於昨（27）日出席「世界台灣商會聯合總會」第30屆年會暨第3次理監事聯席會議開幕典禮時，肯定各地台商協助災後重建，在海外發揚堅韌及熱情的台灣精神，也宣布我國將捐助越南、泰國及緬甸各10萬美元賑災，並期盼在三國受創的台商能儘速恢復生產與運作，貢獻當地經濟，加深台灣與東南亞國家及人民的友誼。


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