大谷翔平有望挑戰打擊三冠王！道奇主帥有信心：我認為他能夠實現

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▲洛杉磯道奇昨（27）日擊敗聖地牙哥教士，奪下國聯西區的例行賽冠軍，日籍球星大谷翔平賽後開心沐浴在香檳之中，總教練Dave Roberts受訪時則透露，今（28）日將會讓他繼續出賽。（圖／美聯社／達志影像）

▲洛杉磯道奇昨（27）日續在主場迎戰聖地牙哥教士，賽前封王數字僅剩下M2的道奇，日籍球星大谷翔平在7局下半關鍵時刻再度敲出致勝安打，道奇並在該局一口氣灌進5分，終場就以7：2擊敗教士，順利在國聯西區封王。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒洛杉磯道奇昨（27）日在主場以7：2擊敗聖地牙哥教士，也順利將魔術數字歸零，在國聯西區正式封王，也是隊史連續3年成功拿下國西龍頭。而連2戰都幫助道奇敲出致勝安打的日籍巨星大谷翔平，目前個人持續在挑戰史無前例的「55轟55盜」紀錄，大谷翔平昨日再度扮演道奇隊致勝功臣，在七局下得點圈有人情況下敲出關鍵安打，幫助球隊打回超前分，道奇也在該局一口氣攻下5分，而大谷昨日6局下敲出右外野安打上壘，第7局則敲出致勝安打，8局下棒打松井裕樹，擊出左外野二壘安打，目前個人累積97支長打，也持續刷新隊史紀錄，總計大谷今日出戰洛磯隊賽前，本賽季至今共累積53轟、56盜，賽季剩餘最後的3場比賽，大谷能否達陣「55-55」的偉大紀錄，對此道奇主帥Dave Roberts今日賽前則表示，「大谷翔平度過了一個偉大的賽季，我確信他想要實現（潛在的紀錄），而且我認為他應該能夠實現它，大谷翔平今日賽前以53轟、126打點穩居國聯打擊雙冠王，，大谷的打擊率若要超車這2人有一定難度，賽季剩餘的3場比賽，必須場場有好表現才行。