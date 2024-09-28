台中樂居金獎雙年獎頒獎 惠宇清寬社區獲年度金獎

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▲台中樂居金獎雙年獎27日舉辦頒獎典禮，獲獎社區樂翻天。（圖／台中都發局提供）

2023-2024台中樂居金獎雙年獎頒獎典禮27日舉行，由市府都發局長李正偉代表市長頒獎，共有20個社區在「小樂新生組」、「大樂新生組」、「小樂青壯組」、「大樂青壯組」及「風華永樂組」五組評比及特色獎項中脫穎而出，其中「惠宇清寬社區」榮獲樂居年度金獎殊榮。都發局表示，本年度樂居金獎首度以雙年獎形式進行，自2023年第一年由培力課程開啟序章，邀請具有熱誠及專業的在地講師，共同規劃培力課程，透過課程促成社區委員、總幹事、住戶等人士共同參與，彼此對話、凝聚共識。本次由社區環境綠化與節能減碳著手，社區環保意識已逐漸成熟，再藉由頒獎典禮激勵社區持續進步和自發性管理，同時也鼓勵住戶參與社區事務；期透過獎項與頒獎典禮宣傳，促進臺中社區發展，提高居住環境品質與市民的居住體驗。台中樂居金獎以「友善設施」、「社區營造」、「節能減碳」為三大評比主題，高達70個社區報名台中樂居金獎涵蓋的「小樂新生組」、「大樂新生組」、「小樂青壯組」、「大樂青壯組」及「風華永樂組」五大組別評比，經過三個審查階段，有20個社區脫穎而出。除各組別中評選特優、優等社區外，還有樂居特色獎項共有管理維護獎、友善設施獎、社區營造、社區綠化獎、節能減碳獎等5項目；而推薦獎則為社區自主推薦，分為社區營運促進獎與暖心管理服務獎。李正偉局長表示，2023-2024台中樂居金獎雙年獎的成功舉辦，為社區營造樹立了一個新的標竿，「一個人走得快，一群人才能走得更遠」，期望透過樂居金獎計畫，促進社區管委會及住戶們團結的向心力，也希望帶動更多社區參與，將經驗耕耘，永續承傳。樂居金獎各組別特優名單如下：小樂新生組：特優順天天玥（太平區），優等精銳軟園1號A區（大里區），太子咸享社區（南屯區）。大樂新生組：特優惠宜觀市政社區（西屯區），優等惠宇樂觀社區（北屯區）、八月小確幸（北屯區）。小樂青壯組：特優銓璟大境社區（南屯區），優等精銳印象天籟（南屯區）、天匯（南屯區）。大樂青壯組：特優裕國豐展（北屯區）、優等君悅文心（北屯區）、新杜拜社區（西屯區）。風華永樂組:特優惠宇清寬社區（南屯區）、優等閱讀城市公寓大廈（南區）、問鼎市政（西屯區）。