山陀兒颱風威脅加劇！輝達AI模式預測「西部登陸」　沒護國神山擋

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▲中央氣象署發布第18號颱風「山陀兒」最新路徑預測。（圖／中央氣象署）

準颱風「山陀兒」（Krathon）今（28）日就會生成，氣象粉專「觀氣象看天氣」發文提到，輝達、伏羲、微軟、IFS等AI模式，最新預測紛紛西調山陀兒颱風路徑，預測山陀兒颱風將從西部登陸，由於無中央山脈屏蔽，風雨對於西部威脅更是嚴重加劇、延長。氣象粉專「觀氣象看天氣」今日發文，表示目前全球最倚重的7個AI模式，最新預測紛紛西調山陀兒颱風路徑，其中輝達、伏羲、微軟、IFS等AI模式，更是預測山陀兒颱風將從西部登陸，對於西部威脅更是嚴重加劇，颱風影響時間會更延長。「觀氣象看天氣」指出，10月1日起一路到3日，綜合目前所有資料來看，全台都需要嚴加防範準山陀兒颱風，北部、東北部地區更要注意共伴效應所造成的連日豪大雨，西部則需要密切留意颱風路徑，因為若從西部登陸，就無中央山脈屏蔽，提醒民眾週末先做好防颱措施，疏通及確認易掉落物是否捆綁牢固。根據《TVBS新聞網》報導，氣象署預報員張竣堯表示，山陀兒今日即將生成，下週一（30日）可能增強為中颱，台灣不排除海陸警齊發。山陀兒颱風暴風圈下週二觸陸，暴風圈半徑預估320至250公里，帶來的風雨影響將從下週一開始至下週三，尤其下週二、三風雨最為劇烈。山陀兒颱風不排除帶來強風大雨，苗栗以北、東部感受最明顯。