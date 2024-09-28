航運類股上漲10.83%　證交所：本週股價漲2.99%

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據台灣證券交易所統計，9月27日發行量加權股價指數收盤為22,822.79點，較上週（9月20日）的22,159.42點上漲663.37點，漲幅約為2.99%。上市股票總市值達72.87兆元，較上週成長約3.00%。據統計，113年9月27日發行量加權股價指數收盤為22,822.79點，較上週的22,159.42點上漲663.37點，漲幅約為2.99；台灣50指數收盤為18,696.10點，較上週的18,098.18點上漲597.92點，漲幅約為3.30%；寶島股價指數收盤為25,927.28點，較上週的25,210.83點上漲716.45點，漲幅約為2.84%。產業別指數方面，漲幅以航運類指數上漲10.83%為最大，跌幅以生技醫療類指數下跌3.62%為最大。未含金融類指數上漲620.80點，漲幅約為3.22%，未含電子類指數上漲538.07點，漲幅約為2.68%，未含金融電子類指數上漲540.21點，漲幅約為3.48%。本週集中交易市場總成交金額為1兆9,856.04億元，全體上市股票成交金額為1兆8,290.34億元，股票成交量週轉率為2.49%。成交金額前三名為半導體類5,237.36億元，占全體上市股票交易金額28.63%；電腦及週邊設備類2,097.60億元，占全體上市股票交易金額11.47%；電子零組件類1,710.22億元，占全體上市股票交易金額9.35%。成交量週轉率前三名產業為綠能環保類、航運類及電機機械類。累計今年年初開盤迄今共179個交易日，集中市場總成交金額為76兆2,923.61億元，市場日平均成交金額為4,262.14億元，股票成交量週轉率為98.70%，股票日平均成交量週轉率為0.55%。9月27日全體上市公司市場總值為新台幣72兆8,720.34億元，較上週（113年9月20日）市值70兆7,519.60億元增加2兆1,200.74億元，增幅約為3.00%。