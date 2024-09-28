洋基「法官」Judge再叩關單季60轟卻輪休！主帥：他不是為這打球

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▲紐約洋基當家重砲Aaron Judge昨役再度開轟，個人連續5場比賽皆敲出全壘打，本季累計58轟領先群雄。（圖／美聯社／達志影像）

MLB美國職棒紐約洋基今（28）日在主場迎戰匹茲堡海盜，雙方展開系列賽三連戰交手，也是2隊本賽季剩餘的最後3場例行賽，而本場比賽洋基當家重砲、近期手感相當火燙的「法官」Aaron Judge，卻在此時獲得輪休機會，賽前他連續5場比賽敲出全壘打，本季已累積58轟，Aaron Judge近期手感相當火燙，今日賽前連續5場比賽皆敲出全壘打，本季個人已累積58轟，而洋基本賽季例行賽僅剩下3場比賽，不過，今天與海盜三連戰的首場比賽，Aaron Judge並沒有先發上陣拚個人全壘打紀錄，反倒是獲得輪休機會，也讓不少洋基球迷感到訝異。對此，洋基總教練Aaron Boone賽前受訪時表示，「他今年的出賽數已經追平生涯單季最多，所以我想要讓他輪休一場。」Judge目前打擊率高達0.325，並敲出58轟、144分打點，整體攻擊指數OPS則為1.169，全壘打、打點、OPS3項數據皆獨居大聯盟之冠。