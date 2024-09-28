不給總統面子！賴清德請客12綠委缺席　他曝原因：黨內派系有怨氣

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總統賴清德日前宴請綠委，但51人就有12人未出席，非常不給面子。前立委郭正亮分析幾名綠委未出席的原因，認為主要是台南市與高雄市長初選，讓綠委心聲不滿，各派系開始對賴清德有怨，賴清德要小心一點。郭正亮說，賴清德宴請綠委，有12人沒到，等於少了一桌，非常離譜，可見其中一定有人故意不去，像最敏感的英系，王世堅就沒到，明明選區就最近還缺席，菊系邱志委也缺席。另外綠委陳亭妃面對賴清德子弟兵林俊憲的挑戰，陳亭妃經營這麼久，才掛了157面看板，林俊憲已經掛了250面看板，一個月就超越陳亭妃；林岱樺想選高雄市長，賴清德卻去潘孟安母親告別式當點主官，挺潘孟安參選高雄意圖明顯，林岱樺可能也因此不滿，因此缺席。郭正亮提醒，賴清德最好「小心一下」，最後可能有一些人就會怠惰，「你那麼兇是不是，雖然我不敢惹你，但我可以去搞他的愛將」，像是現在所有的火力都集中在打交通部長陳世凱。