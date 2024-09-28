感受石破茂對台灣喜愛！潘孟安曝曾與賴清德、陳菊赴日暢聊

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日本執政自民黨27日舉行總裁（黨主席）選舉，前防衛大臣石破茂當選第28任總裁，他將在10月1日召集的臨時國會上，獲指名為第新任日本首相。對此，總統府秘書長潘孟安昨（27）晚透露，2017年時總統賴清德、監察院長陳菊與他曾到日本與石破茂暢聊許久，充分感受到石破茂對台灣的喜愛，以及區域安保議題的重視，未來希望台日能促進合作。日本自民黨總裁選舉昨日投開票，五度挑戰大位、選前喊出政治生涯「最後一戰」的石破茂，在第二輪決選逆轉險勝經濟安保大臣高市早苗，成為下任總裁，可望出任日本首相。對此，潘孟安表示，賴清德上個月剛與石破茂在府內見面，雙方針對台日安全等議題，交換了許多意見。他說，台灣與日本長期以來皆是相互扶持的夥伴，有著深厚的情誼，石破茂也多次訪台，積極促進台日在各領域的合作交流，就安全保障議題與我國各界交換意見。潘孟安提到，2017年時賴清德、陳菊與他也曾到日本推廣台灣的觀光與交流，當時眾人與石破茂議員暢聊許久，充分感受到他對台灣的喜愛與區域安保議題的重視，「未來，也希望能與日本等民主夥伴一起努力，促進各面向的合作與進步！」