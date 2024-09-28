柯文哲羈押將滿月！最新民調曝　他揭：20-30歲鐵粉支持度相當穩

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民眾黨主席柯文哲因涉嫌圖利遭羈押，根據《美麗島電子報》搶先曝光的9月份國政民調，柯文哲信任度為23.5%、不信任度為66.9%；有54.3％的人認為柯文哲會在總統賴清德任內，被判刑坐牢。《美麗島電子報》董事長吳子嘉說，雖然有過半民眾相信柯文哲會坐牢，但柯文哲的鐵粉，20到30歲的族群，支持度還是相當穩。吳子嘉在政論節目《關鍵時刻》節目中表示，柯文哲跟民眾黨的民調，並沒有下滑，反而微幅上揚，這表示柯文哲從9月5日遭羈押後，這段時間民眾黨指控司法不公、政治追殺的策略奏效，民眾黨訴求的對象是小草，也就是20歲到30歲這個族群，有了一定程度的發酵。不過吳子嘉也說，未來柯文哲若遭起訴、金流曝光，可能也會成為推倒柯文哲的最後一塊骨牌。該民調是由《美麗島電子報》委託戴立安進行問卷設計與分析，並委託畢肯市場研究公司執行電訪，調查範圍全國22個縣市，調查對象為設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾。調查方法採住宅電話與行動電話雙架構抽樣。