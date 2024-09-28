NBA／快艇3年近15億留下Terance Mann！走了PG、威少後總算止血

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NBA美國職籃洛杉磯快艇休賽季未能成功留下三巨頭之一的明星前鋒Paul George、替補後衛「威少」Russell Westbrook也轉戰丹佛金塊，稍早總算傳來好消息，，對此Mann稍早也分享此刻的心情，並表示：「能夠與球隊完成提前續約，這真的讓我相當激動。」根據美媒《The Athletic》知名記者Shams Charania稍早最新報導，，沒有任何球隊與球員選項，合約則將持續到2027-28賽季，起薪為1550萬美元。Terance Mann對於能夠與快艇完成續約，他則表示：「能夠與球隊提前續約，這真的讓我相當激動，球隊從一開始就非常支持我，上賽季例行賽Terance Mann共替快艇出戰75場比賽，場均上場25分鐘，可以得到8.8分、3.4籃板、1.6助攻；