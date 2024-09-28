NBA／快艇3年近15億留下Terance Mann！走了PG、威少後總算止血

NBA美國職籃洛杉磯快艇休賽季未能成功留下三巨頭之一的明星前鋒Paul George、替補後衛「威少」Russell Westbrook也轉戰丹佛金塊，稍早總算傳來好消息，快艇球團如今以一份3年總價4700萬美元（約新台幣14.8億元）的延長合約 ，成功留下在球隊當中逐漸獲得重用的Terance Mann，對此Mann稍早也分享此刻的心情，並表示：「能夠與球隊完成提前續約，這真的讓我相當激動。」
快艇成功留下Mann 雙方簽下3年合約
根據美媒《The Athletic》知名記者Shams Charania稍早最新報導，Terance Mann今日與洛杉磯快艇達成3年4700萬美元的提前續約合約，Shams隨後也公布合約細節，他表示這是一份全額的保障合約，沒有任何球隊與球員選項，合約則將持續到2027-28賽季，起薪為1550萬美元。
坦言能續留快艇相當激動 Mann期待往後發展
Terance Mann對於能夠與快艇完成續約，他則表示：「能夠與球隊提前續約，這真的讓我相當激動，球隊從一開始就非常支持我，過去跟球隊在一起的這5個賽季很棒，我真的很興奮，我也想看看接下來情況會如何發展。」
上賽季例行賽Terance Mann共替快艇出戰75場比賽，場均上場25分鐘，可以得到8.8分、3.4籃板、1.6助攻；季後賽Mann則更受到快艇教練團重用，場均上場31.2分鐘，能夠貢獻9.3分、5籃板、1.8助攻。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據美媒《The Athletic》知名記者Shams Charania稍早最新報導，Terance Mann今日與洛杉磯快艇達成3年4700萬美元的提前續約合約，Shams隨後也公布合約細節，他表示這是一份全額的保障合約，沒有任何球隊與球員選項，合約則將持續到2027-28賽季，起薪為1550萬美元。
坦言能續留快艇相當激動 Mann期待往後發展
Terance Mann對於能夠與快艇完成續約，他則表示：「能夠與球隊提前續約，這真的讓我相當激動，球隊從一開始就非常支持我，過去跟球隊在一起的這5個賽季很棒，我真的很興奮，我也想看看接下來情況會如何發展。」
上賽季例行賽Terance Mann共替快艇出戰75場比賽，場均上場25分鐘，可以得到8.8分、3.4籃板、1.6助攻；季後賽Mann則更受到快艇教練團重用，場均上場31.2分鐘，能夠貢獻9.3分、5籃板、1.8助攻。