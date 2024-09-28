長逾10米巨作「泥毯#17臺中」 邀民眾赤腳漫步五感驗體

臺中市文化局響應聯合國永續發展目標(SDGs)，28日在大墩文化中心舉辦「穿透明日的靈光－SDGs永續藝術系列特展」泥毯體驗活動，邀請大小朋友赤腳漫步長逾10公尺、由百名中學生共同創作的巨幅泥毯作品「泥毯#17-臺中」，透過五感感受受泥土的自然氣息與觸感，參與者成為創作一部分，展覽不再僅是一場視覺盛宴，紛紛大讚「新奇又有趣」。
「穿透明日的靈光特展」，首展系列一「採‧集」，是由當代纖維藝術家康雅筑引領，結合雕塑、空間裝置、平面織畫及錄像影片等多種形式，並和臺中8所美術班學生共同創作，交織出具有在地特色圖紋的巨大「泥毯」藝術。文化局表示，今日將這份創作回歸自然，將會以存留於展場內的影片紀錄呈現這段創作過程，期望喚起民眾關注自然永續議題。
值得一提的是，由8所美術班學生聯手創作的巨幅泥毯，每段圖騰都承載著臺中不同地區的獨特風貌，包含來自山城的豐陽國中，以校徽「小太陽」為核心，融入豐原的木業、漆器業、農業、柑橘產業及傳統工藝，展現當地人文特色。位於西區藝術氛圍濃厚的向上國中，創作出國美館、大墩文化中心及審計新村的藝術圖騰。中港高中國中部以梧棲在地特色為靈感，巧妙融入佛教地水火風的四大元素，探尋故鄉的深厚文化。
至於五權國中則結合北區老社區的歷史與教育精神，將孔廟和湖心亭等標誌性建築納入設計，象徵著文化的延續。至善國中透過師生討論激盪，將城市的建築線條與逢甲夜市的熱鬧蓬勃進行結合，展示臺中發展的生命力。龍津高中在創作時觀察到校內泥土具細土特質，便以海邊的沙子為靈感，描繪出麗水漁港及消波塊的海景意象。長億高中國中部則在澄藍晴空下，展示冬瓜山的巍峨，伴隨著如錦帶蜿蜒流淌汴坑溪，呈現太平地區的質樸之美。
「穿透明日的靈光- SDGs永續藝術系列特展」共有4檔展覽，將持續至明年底。首檔「採‧集」展出至明年3月23日，展示多樣媒材與觀點，邀請民眾一同進入展場，沉浸於這場充滿當代感的永續藝術體驗。今日參與體驗的學生開心表示，能在觀賞多樣的圖騰創作的同時，走入作品近距離接觸，新奇又有趣。學生吱吱喳喳地說，「有聞到泥土味道」、「能感受到沙粒的觸感」，並在老師帶領下，在作品回歸土地的過程中，深刻認識到永續關懷生態的重要性。更多訊息請至大墩文化中心官網(www.dadun.culture.taichung.gov.tw)查詢。
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值得一提的是，由8所美術班學生聯手創作的巨幅泥毯，每段圖騰都承載著臺中不同地區的獨特風貌，包含來自山城的豐陽國中，以校徽「小太陽」為核心，融入豐原的木業、漆器業、農業、柑橘產業及傳統工藝，展現當地人文特色。位於西區藝術氛圍濃厚的向上國中，創作出國美館、大墩文化中心及審計新村的藝術圖騰。中港高中國中部以梧棲在地特色為靈感，巧妙融入佛教地水火風的四大元素，探尋故鄉的深厚文化。
至於五權國中則結合北區老社區的歷史與教育精神，將孔廟和湖心亭等標誌性建築納入設計，象徵著文化的延續。至善國中透過師生討論激盪，將城市的建築線條與逢甲夜市的熱鬧蓬勃進行結合，展示臺中發展的生命力。龍津高中在創作時觀察到校內泥土具細土特質，便以海邊的沙子為靈感，描繪出麗水漁港及消波塊的海景意象。長億高中國中部則在澄藍晴空下，展示冬瓜山的巍峨，伴隨著如錦帶蜿蜒流淌汴坑溪，呈現太平地區的質樸之美。
「穿透明日的靈光- SDGs永續藝術系列特展」共有4檔展覽，將持續至明年底。首檔「採‧集」展出至明年3月23日，展示多樣媒材與觀點，邀請民眾一同進入展場，沉浸於這場充滿當代感的永續藝術體驗。今日參與體驗的學生開心表示，能在觀賞多樣的圖騰創作的同時，走入作品近距離接觸，新奇又有趣。學生吱吱喳喳地說，「有聞到泥土味道」、「能感受到沙粒的觸感」，並在老師帶領下，在作品回歸土地的過程中，深刻認識到永續關懷生態的重要性。更多訊息請至大墩文化中心官網(www.dadun.culture.taichung.gov.tw)查詢。