巨業客運輾斃女大生！降低公車肇事率　蔣萬安：加裝駕駛輔助系統

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巨業客運305號公車22日撞死東海大學林姓女大生，再度讓台灣被冠上「行人地獄」惡名。為了降低公車肇事率，台北市長蔣萬安表示，交通局公運處已經要求駕駛員在轉彎時必須進行三次確認並停讓行人，自今年起將逐步推行先進駕駛輔助系統（ADAS），預計在2025年底前完成全市所有公車的裝置，協助駕駛員進行碰撞預防與盲點提醒。台北市政府今（28）日表示，昨日召開「臺北市道路交通安全會報113年第9次會議」，蔣萬安會中提到，近期台中發生了一起公車轉彎事故，導致一死一傷，為了避免類似事故在台北市發生，他已指示交通局公運處加強對客運業者的安全宣導，確保每位駕駛員能夠在運行中遵守規範。針對公車事故防治，蔣萬安強調，交通局公運處已經要求駕駛員在轉彎時必須進行三次確認並停讓行人。至今，公運處每月進行超過600次的稽查，截至8月底共進行了7800次，稽查落實率達到97%。他強調，未來市府團隊會持續推動防治措施，確保市民安全。硬體方面，蔣萬安表示，台北市今年將逐步推行先進駕駛輔助系統，預計在2025年底前完成全市所有公車的裝置，協助駕駛員進行碰撞預防與盲點提醒。他提到，市府每月召開公車安全肇事防治會議，針對重大事故逐案檢討，並優先對肇事駕駛進行調訓，目標是全年培訓840名駕駛員，如果發生不幸的事故，市府也將針對每起事件進行深入檢討，提升公車行駛的安全性。蔣萬安指出，根據肇事年齡分佈統計，除了18至24歲的年輕族群外，65歲以上長者的事故比例也偏高，過去市府針對長者宣導、提醒晨/夜間過馬路的安全注意事項，但近年來，長者騎機車也佔一定事故比例。因此，蔣萬安特別強調，未來的交通安全宣導將更加關注長者騎機車的安全問題，降低事故發生的風險。蔣萬安提到，路口左轉車輛與對向直行車輛的擦撞事故同樣值得關注，他已要求交通局進行詳細分析，並指示新工處在3個月內完成對北市前30大易發生左轉車側撞事故路段的檢討。若必要應立即進行工程或管理上的改善，保障市民的交通安全，不可鬆懈。