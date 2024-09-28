朱亞虎及李文宗涉行賄、收賄遭聲押　律師斷定：柯文哲事情大條了

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北檢偵辦京華城案，檢察官今（28）日凌晨依違背職務行、收賄罪，聲押禁見前鼎越開發公司董事長朱亞虎及前台北市長辦公室主任李文宗。對此，律師黃帝穎直指，代表檢廉掌握相當金流，柯文哲事情大條了。京華城容積率於柯文哲任內暴增，引起外界質疑，檢廉懷疑涉及賄賂、圖利，8月底發動搜索約談行動，已聲押前台北市長柯文哲、前台北市副市長彭振聲、威京集團主席沈慶京、中國國民黨籍台北市議員應曉薇與應曉薇助理吳順民獲准；北檢昨再展開偵查行動，帶回10名被告、6名證人，檢察官今凌晨依違背職務行、收賄罪，聲押禁見朱亞虎及李文宗。對此，黃帝穎表示，李文宗、朱亞虎遭北檢以收賄罪行賄罪聲押禁見，代表查對金流已有突破，「檢廉掌握相當金流，柯文哲事情大條了！」黃帝穎說，李文宗是柯文哲競總財務長及常年財務親信，李文宗從政治獻金案被告，上升到京華城案被告，檢廉應在違背職務收受賄絡罪部分，對於不法利益及金流比對有所突破，才會增列柯文哲的財務親信為被告及行賄犯嫌朱亞虎，更進一步聲押禁見。黃帝穎提到，檢廉成功聲請法官裁准發動第二波搜索，代表案情擴大。他分析，北檢已4度提訊柯文哲，而沈慶京、彭振聲、應曉薇也都多次提訊，經比對供述、證詞，檢廉蒐集證據再度說服法官裁准搜索票，代表第一次搜索範圍以外，尚有其他罪證資料具保全必要，案情仍在擴大。