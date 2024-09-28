TWICE子瑜和男演員「超親密接觸」　事前喊話粉絲：不要嫉妒！

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▲子瑜在MV中和男主角的親密接觸，讓大批粉絲直呼羨慕嫉妒。（圖／子瑜 IG）

▲子瑜怕粉絲們吃醋，在花絮中要粉絲不要想太多。（圖／子瑜 IG）

韓國女團TWICE的台灣成員子瑜，在本月初發行首張個人迷你專輯《abouTZU》，以SOLO歌手之姿出道。主打歌《Run Away》MV公開後，除了子瑜的盛世美貌很吸睛，眾人關注的重點還有MV中的男主角，和子瑜牽手、躺在子瑜大腿上、講悄悄話等親密舉動，羨煞大票粉絲，而在最新公開的拍攝花絮中，子瑜在拍攝前為了安撫粉絲，還事先喊話：「只是演戲，不要嫉妒哦！」釋出的花絮中，子瑜在拍攝前梳化時就先和粉絲們打預防針：「我今天會和男演員一起拍攝，ONCE們（TWICE粉絲名），這只是演戲，不要嫉妒哦！」子瑜表示這樣的拍攝有點新鮮，但也坦言：「粉絲可能會喜歡，但可能好像會不喜歡，是一個新的挑戰，加入演戲部分是為了符合歌曲的整體氛圍，希望大家都能用欣賞的眼光來觀看，不用想太多有的沒有的，請集中在歌曲上就好！」片段釋出後讓粉絲都留言笑說：「怕ONCE們生氣的子瑜真的好可愛」、「已經嫉妒完了」、「還好男主角有女朋友了，不然真的會被追殺」、「不行，我看了好多遍還是好羨慕啊」，還有因為子瑜在團體中是被8名姐姐們誓死捍衛的團寵，有粉絲開玩笑表示：「請你先去和8位姐姐們說，我看她們是快嫉妒到死了！」即便MV中男主角其實是沒有露臉的，但還是被神通廣大的粉絲們找出來，是一名來自美國的音樂家「Taylor McIntosh」，粉絲們找到他的IG帳號，詢問他是不是《Run Away》MV男主角，得到本尊親自認證，他還透露拍攝子瑜的MV對他來說是夢想成真，玩得很開心。生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》