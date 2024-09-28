林志玲親曝婆媳關係！嫁AKIRA 1舉動感動公婆　曬公公心意超驚喜

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▲林志玲表示公公會不定期會寄來親自手繪的明信片，看著這些充滿童趣，筆觸愉悅的花卉圖案，也認為其中蘊含著溫暖的深意。（圖／chiling.lin IG）

▲林志玲（右）與AKIRA（左）2019年在台南市全台吳姓大宗祠舉行結婚儀式，AKIRA堅定溫暖的相伴，讓決心嫁給愛情的林志玲確信自己在等待的伴侶就是眼前這個人。（林志玲工作室提供）

▲林志玲也深深被老公AKIRA的人格魅力吸引，感情恩愛甜蜜的他們時常會帶著愛子一起出遊。（圖／林志玲IG）

「台灣第一名模」林志玲在2019年嫁給日本男團放浪兄弟的成員AKIRA（黑澤良平）後，結婚5年感情融洽，並在育有一子。不過，即使生活重心逐漸轉移到育兒、家庭上，長年投身慈善活動的志玲姊姊也不忘發行每年必出的公益年曆，今年還特別融入「溫馨彩蛋」將公公親手繪製的插圖在其中，令公婆又驚又喜，同時也悄悄透露了與兩老間融洽的相處關係。志玲姊姊自2008年以來，年年都會發行公益年曆，今年已經來到第16個年頭，2025年的年曆消息在近日公開外，鮮少在IG PO文的林志玲於昨（27）日，再次分享了2025年曆中的細節與巧思，發文表示公公會不定期會寄來親自手繪的明信片，看著這些充滿童趣，筆觸愉悅的花卉圖案，她認為蘊含著溫暖的深意，才決定加入年曆中。林志玲還透露公婆看到親手繪製的明信片印刷成冊的反應，表示看到時既驚喜又讓人感動，還補充解釋，之所以選擇在27日分享這個消息，正是因為當天是公婆的結婚紀念日，與婆家相處相當良好的林志玲還在文末帖別標注，祝福他們結婚週年快樂。看著溫馨有愛的互動，也引來不少網友狂讚，支持志玲姊姊的愛心和家庭。林志玲與AKIRA雖然直到2019年才結婚，但兩人早在2011年時就因合作主演舞台劇《赤壁愛》時相識，之後一直保持好友關係。直到林志玲的祖母去世時，AKIRA堅定溫暖的相伴，讓決心嫁給愛情的林志玲確信自己在等待的伴侶就是眼前這個人，便鼓起勇氣主動向對方提出結婚。