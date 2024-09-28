猴硐礦工文史館曾熄燈　地礦中心接手後續傳台灣礦業、礦工文化

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▲猴硐礦工文史館點燈會暨揭牌儀式，由礦工代表周朝南導覽解說（圖／地礦中心提供）

前身為民間老礦工2019年自發性打造的「猴硐礦工文史館」今年6月熄燈，老礦工紛紛期待政府接手管理，延續當地礦工文化。經濟部、文化部及勞動部跨部門合作努力下，決定由經濟部地質調查及礦業管理中心承接，日前啟用為「地質及礦業文化推廣教室-猴硐礦工文史館」。26日啟用的公有礦工文史館選在經濟部地礦中心組改滿1週年時刻，以「薪傳．永續」為點燈主題，象徵礦業歷史文化與礦工精神代代相傳，延續這份光輝與不屈不撓的毅力。文史館前身為民間老礦工2019年自發性打造，該館於6月29日舉行熄燈會結束營運後，為能保留珍貴礦業文化、人文歷史，在經過經濟部、文化部及勞動部跨部門合作努力下，由經濟部地礦中心承接原場域繼續營運。文史館除持續呈現以礦工為本的展示外，也將逐步更新館舍内軟硬體設備、導入新創科技詮釋等，並結合官方資料、瑞三公司資料及礦工人文資料等展示敘事，增添猴硐地區礦業文史脈絡的完整性。過去一年，經濟部地礦中心除不斷努力推動地質及礦業相關政策外，其中礦業文資保存的業務，是將官方文史資料進行系統性的盤點與數位化建檔作業、參與活動推廣礦業文化、向各界先進交流與前往國外考察汲取經驗等。期許透過公部門文史館的啟用，與老礦工以經驗傳承及共同合作營運方式，串連官方、產業與礦工的文史資料，提供社會大眾不一樣的角度瞭解完整的礦業發展紋理及當時的社會人文風情，並結合在地礦業人文遺產、文化資源及觀光人流，成為政府推廣礦業文化教育之場域。