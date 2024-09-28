田中真美子是大谷翔平的超級貴人！大谷父親感謝：你讓翔平更圓融

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▲大谷翔平跟老婆田中真美子愛犬大合照，三人全家福好幸福。（圖／Sportsnet LA)

▲大谷翔平跟老婆田中真美子愛犬大合照。（圖／大谷翔平IG)

大谷翔平恭喜！美國職棒洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平昨日順利完成國聯西區封王的成就，大谷徹寫下：「結婚後的翔平不只讓人感受到更專注於比賽，就連性格也更為圓融，或者可以說尖銳的地方變得更少了。雖然開季前的詐欺事件讓我非常擔心，但婚後能有一個隨時交談並支持的人陪伴在身邊，讓我安心不少。沒有真美子，就沒有今天的翔平，當然Decopin也是重要的存在。」大谷在小時候就跟大多數人一樣，把父親當做是人生的教練，並且父親教他一定要「全力跑壘」，這也成為大谷的人生信念，並且成為他的專屬LOGO。大谷徹給了大谷鼓勵，他寫下：「能把喜歡的事情作為職業，是一件了不起的事」，鼓勵大谷在季後賽好好享受，並祝福他可以前進世界大賽，完成人生的夢想。