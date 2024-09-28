田中真美子是大谷翔平的超級貴人！大谷父親感謝：你讓翔平更圓融

大谷翔平恭喜！美國職棒洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平昨日順利完成國聯西區封王的成就，日本媒體《日本體育》特別邀請大谷父親大谷徹撰稿，而他也提到大谷跟妻子中真美子交往的點滴，以及大谷翔平的蛻變，《NOWnews今日新聞》也送上來自大谷父親大谷徹的祝福，以及探究大谷翔平與父親間的互動與點滴。
大谷翔平走出水原一平涉賭風波 創造新紀錄
大谷翔平今年在首爾賽被發現翻譯水原一平是賭博慣犯，而他更是詐騙大谷將近約1700萬美元(約5.5億台幣)的資金，進行非法運動博弈投注，這也影響大谷的心情，讓他開季陷入小低潮。
不過田中真美子的出現，讓大谷可以心無旁騖，更享受比賽的氣氛，並且也更享受比賽，大谷也利用時間學習英文跟隊友互動，一切變得更為自然。
大谷徹寫下：「結婚後的翔平不只讓人感受到更專注於比賽，就連性格也更為圓融，或者可以說尖銳的地方變得更少了。雖然開季前的詐欺事件讓我非常擔心，但婚後能有一個隨時交談並支持的人陪伴在身邊，讓我安心不少。沒有真美子，就沒有今天的翔平，當然Decopin也是重要的存在。」
大谷徹是一名棒球教練，在大谷完成終身大事後，他心中的一塊大石頭終於落下，因為大谷可以全心投入棒球，無後顧之憂。
大谷在小時候就跟大多數人一樣，把父親當做是人生的教練，並且父親教他一定要「全力跑壘」，這也成為大谷的人生信念，並且成為他的專屬LOGO。
大谷徹給了大谷鼓勵，他寫下：「能把喜歡的事情作為職業，是一件了不起的事」，鼓勵大谷在季後賽好好享受，並祝福他可以前進世界大賽，完成人生的夢想。
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大谷翔平今年在首爾賽被發現翻譯水原一平是賭博慣犯，而他更是詐騙大谷將近約1700萬美元(約5.5億台幣)的資金，進行非法運動博弈投注，這也影響大谷的心情，讓他開季陷入小低潮。
不過田中真美子的出現，讓大谷可以心無旁騖，更享受比賽的氣氛，並且也更享受比賽，大谷也利用時間學習英文跟隊友互動，一切變得更為自然。
大谷徹寫下：「結婚後的翔平不只讓人感受到更專注於比賽，就連性格也更為圓融，或者可以說尖銳的地方變得更少了。雖然開季前的詐欺事件讓我非常擔心，但婚後能有一個隨時交談並支持的人陪伴在身邊，讓我安心不少。沒有真美子，就沒有今天的翔平，當然Decopin也是重要的存在。」
大谷徹是一名棒球教練，在大谷完成終身大事後，他心中的一塊大石頭終於落下，因為大谷可以全心投入棒球，無後顧之憂。
大谷在小時候就跟大多數人一樣，把父親當做是人生的教練，並且父親教他一定要「全力跑壘」，這也成為大谷的人生信念，並且成為他的專屬LOGO。
大谷徹給了大谷鼓勵，他寫下：「能把喜歡的事情作為職業，是一件了不起的事」，鼓勵大谷在季後賽好好享受，並祝福他可以前進世界大賽，完成人生的夢想。