黃紹庭遭約談前離境掀議！曾任台積電駐美經理　從政路風波多

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國民黨高雄市議員黃紹庭涉浮報助理費，檢調26日執行搜索，將其父母、服務處同仁共17人帶回偵訊，其中6人交保、1人聲押，黃紹庭本人卻神隱未到案，經查早已在當日上午搭機赴廈門，因時機巧合不免令人引發聯想，而他過往從政黑歷史也再度被翻出。現年54歲的黃紹庭，畢業於東海大學物理系、美國南加州大學電機工程碩士班，過去曾任台積電駐美國技術經理，在美國矽谷高科技業工作長達12年。其父親黃芳仁為四連霸高雄市議員，出身政治世家的他，回國後接棒父親步入政壇，2006年以高學歷、清新形象當選市議員，不料卻遭人檢舉具有雙重國籍，因未在宣誓就職前放棄美國籍，因此被撤銷市議員資格。此外，2010年又爆出肇事逃逸爭議，當時他開車與一輛機車發生碰撞，導致騎士與後座乘客擦挫傷、骨折，黃不但未停車查看，反而駛離現場，事後還找助理頂罪，後經高雄地院判處6個月，使得同年市議員選舉再度失利。2年後黃紹庭捲土重來，並於2014、2018順利當選市議員，還出任國民黨中常委，因問政犀利、直言敢言，經常受邀上政論節目對談，如今又捲入涉浮報助理費，甚至還恰巧地在檢調搜索前一刻上午搭機出境，目前人在中國廈門。對此，他透過手機發出3點聲明，強調出國為既定個人行程，絕無所謂檢調洩密、畏罪潛逃或行蹤成謎等情事，獲知遭搜索消息後，第一時間即已經主動致電檢調承辦人員說明行程，也獲得承辦人員理解，待事務處理完畢就會返國，將立即到案說明。黃紹庭強調，他從政十餘年來，助理費申報一事絕對合法，沒有浮報，更不曾侵占公款，呼籲司法查明事實真相，切勿抹煞勤懇認真問政的民代名譽及清白，呼籲檢調應早日查明真相，還他清白。