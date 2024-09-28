NBA驚天大交易！灰狼昔日狀元Towns被送到尼克　連本人都傻了

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Towns本賽季表現出色，在 62 場先發中，場均貢獻 21.8 分和 8.3 個籃板，投籃命中率為 50.4%。他於 2022年7月簽下的為期四年、價值 2.242億美元的續約合約將於下個賽季生效。



27歲的Towns於 2015 年以狀元秀身份被選中，自進入聯盟以來一直是 NBA 得分最高的中鋒之一。他在過去7賽季中場均至少得到 20 分，職業生涯三分球命中率為 39.5%。



27歲的Towns於 2015 年以狀元秀身份被選中，自進入聯盟以來一直是 NBA 得分最高的中鋒之一。他在過去7賽季中場均至少得到 20 分，職業生涯三分球命中率為 39.5%。

Karl-Anthony Towns被交易了！美國職籃NBA明尼蘇達灰狼隊，今（28）日傳出交易，把昔日狀元郎Karl-Anthony Towns（唐斯）交易到紐約尼克隊，這項消息出來，連他本人都傻了，只能發出「.......」的符號Town是2015年的選秀狀元郎，在灰狼已经效力了9個賽季，不過他一直沒辦法幫助灰狼奪冠，因此灰狼隊選擇了孤注一擲。根據美國媒體《看台報告》報導，專欄作家亞當威爾斯認為，「這是灰狼隊的一場豪賭，他們剛剛經歷了球隊歷史上最好的賽季之一，人們對他們進入 2024-25 賽季的潛力非常樂觀。」