不只李珠珢！邊荷律倒垃圾「崩潰爆哭」　旁人見狀急攙扶

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▲邊荷律一邊拿著垃圾桶一邊哭，過程中甚至一度哭到腿軟需要隊友攙扶。（圖／내맘찍영 YouTube）

▲李珠珢也曾被直擊替隊上倒垃圾，可見韓國學姐學妹制的嚴謹，讓台灣粉絲再度心碎。（圖／李珠珢IG）

韓國啦啦隊存在嚴重學姐學妹制，與台灣差異很大。先前以「三振舞」走紅的李珠珢就曾被拍到幫學姊拿包、應援後替隊上倒垃圾打雜的畫面，令許多台灣粉絲相當心疼。而近期有粉絲挖出中信兄弟啦啦隊成員邊荷律，過去在韓職啦啦隊期間一邊倒垃圾，一邊大哭流淚的影片，再度引發粉絲熱議。畫面中邊荷律身穿黑色拉拉隊隊服，獨自提著垃圾桶，在場館內的走廊準備要去倒垃圾，然而她全程邊走邊哭，甚至一度腿軟，蹲在地上掩面大哭，一旁的隊員見狀連忙安慰攙扶她。影片曝光後瞬間在網上引發討論，粉絲粉粉心疼留言：「土司邊怎麼哭了」、「邊荷律，不哭不哭！你來台灣是對的」、「被前輩霸凌？」原PO也在留言處解釋，事實上讓邊荷律崩潰的，是在垃圾桶周遭的飛蟲，「她怕蟲，大家仔細看有一些飛蛾因為趨光性在附近飛來飛去」、「韓國女生很多都很怕蟲子」、「每個人都有害怕的事物啦，甚至害怕的程度也不同」。此外，亞虎啦啦隊成員李珠珢因1首魔性「三振舞」爆紅，先前有粉絲目擊她在上班途中面無表情幫學姐拎著大包小包物品。後來更有人拍到她在應援結束後，拿著裝滿垃圾的垃圾桶走出來，過程中表情略微惶恐，面對球迷熱情呼喊，李珠珢僅微微點頭致意，快速繞過對方面前，倒完垃圾之後，便拿起垃圾桶快速朝休息室方向跑去。