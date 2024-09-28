必勝客最強不是披薩！老饕挖「隱藏神品」受不了：加料版多力多滋

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▲原PO分享必勝客新品「起司咔滋餅」，外皮鹹香酥脆，裡頭包有滿滿的配料及起司，拉起來牽絲的畫面超邪惡。（圖／必勝客提供）

▲7-ELEVEN熱食品牌「開心食堂」與必勝客合作隨買隨吃的「必勝即享站」，首波於大台北地區10間門市、每日指定時段，供應現烤帕瑪森餅皮的個人披薩與起司咔滋餅。（圖／必勝客提供）

連鎖披薩店必勝客近幾年不斷研發新口味，每次新品推出必定會造成一波話題。而近日就有網友分享，她發現必勝客今年新上市的「起司咔滋餅」是店內隱藏神品，酥脆外皮搭配飽滿配料，忍不住大讚「比披薩還好吃」，讓網友們看完口水直流：「這根本放大加料版多力多滋啊！」該名網友昨（27）日在Threads上分享必勝客新品「起司咔滋餅」，外皮鹹香酥脆，裡頭包有滿滿的配料及起司，拉起來牽絲的畫面超邪惡，讓原PO直呼比披薩還好吃，「以後去必勝客都只想吃這個了，希望出更多口味！」貼文一出，網友們也眼睛一亮紛紛留言，「看起來超好吃，瘋掉」、「我被燒到了」、「這根本放大加料版多力多滋啊」。已經吃過的老饕也讚，「這真的比披薩好吃」、「鐵板牛柳的超讚」、「我超喜歡明太子薯餅口味的，罪惡感滿滿的一餐」。而必勝客小編也在下方現身表示，「小編送優惠，超級好吃的咔滋餅，9月底前神祕優惠五種口味任選只要$99，到官網輸入優惠代碼『91001』」。除了在官網訂購，7-ELEVEN熱食品牌「開心食堂」與必勝客合作隨買隨吃的「必勝即享站」，今年7月也初登場。「必勝即享站」首波於大台北地區10間門市、每日指定時段，供應現烤帕瑪森餅皮的個人披薩與起司咔滋餅，限量販售、當日新鮮直送。起司咔滋餅共有明太子四重起司、鐵板牛柳2種口味可選，皆為單片89元、雙片159元。7-ELEVEN總部、臺醫東、圓泉、萬濠、紹興、華經、建陽、長星、真誠、千翔門市。