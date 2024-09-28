悼念麥教授！英國國王查爾斯讚她是「國寶」　首相施凱爾也發文

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲查爾斯三世對瑪姬史密斯逝世一事表達哀悼，圖為過去2人會面的照片。（圖／翻攝自每日郵報）

在電影《哈利波特》飾演「麥教授」的資深英國女演員瑪姬史密斯（Maggie Smith），在英國時間27日清晨辭世，享壽89歲。英國國王查爾斯三世（Charles III）、首相施凱爾（Keir Starmer）皆發聲悼念，感謝她為英國演藝界做的貢獻。綜合英媒報導，查爾斯三世透過聲明表示，得知瑪姬史密斯去世的消息，他與王后都深感悲痛：「伴隨一位『國寶』的謝幕，我們與世界各地的人們一起，懷著最深切的敬意和喜愛，緬懷她許多精彩的表演，以及她在舞台上下都閃耀出的溫暖和智慧。」查爾斯三世的聲明裡，還附上2人於2016年10月，在倫敦一家酒店舉行的「英國驕傲獎」頒獎典禮期間，會面的照片。英國首相施凱爾也在X平台上發文緬懷，寫道：「瑪姬史密斯爵士在她漫長的職業生涯中，演繹了無數故事，帶我們認識了新的世界。她因其偉大的才華受到許多人的喜愛，成為真正的國寶，她的作品將被後世所珍愛。」瑪姬史密斯是英國其中一位最受敬仰、多產的女演員，曾獲得奧斯卡金像獎、艾美獎、金球獎、美國演員工會獎等多項殊榮，亦是獲得三次表演獎大滿貫的演員，曾於1990年獲當時的英國女皇伊莉莎白二世（Elizabeth II）授予女爵士勳章，並在2014年憑藉戲劇的貢獻，獲授予榮譽勳章。