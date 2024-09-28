劉德華演唱會重摔！現身活動驚見「大片包紮」　嚴重傷勢惹心疼

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▲香港天王劉德華9日在深圳舉行「今天...is the Day」演唱會，沒想到過程中發生意外。（圖／台灣映藝提供）

▲劉德華照常出席電影《危機航線》首映活動，卻被發現左手傷口被厚厚的紗布包起來，看起來傷勢很嚴重。（圖／翻攝自微博）

香港天王劉德華9日在深圳舉行「今天...is the Day」演唱會，沒想到過程中發生意外，舞台地下通道門突然打開，導致他當場重摔，由於他第一間是用手撐住，左手大拇指受傷，當時他安慰粉絲自己沒事，昨（27）日出席電影《危機航線》宣傳時卻被發現看起來傷勢嚴重，傷口包著厚厚一層紗布。劉德華當時在演唱〈男人哭吧不是罪〉時，不時在舞台上走動和粉絲互動，沒想到舞台地下通道門卻因為不知名原因無預警打開，導致他當場踩空，狠狠重摔在地，他立刻用雙手撐住，導致左手大姆哥受傷，但敬業的劉德華火速回到舞台上，頻頻安慰粉絲自己沒事，下台後會再包紮傷口。本以為劉德華已經沒事，他昨日照常出席電影《危機航線》首映活動，以輕便的T恤搭配長褲現身，臉上還戴著口罩，有眼尖網友發現，劉德華的左手一直藏在麥克風後面，不然就是插在褲子口袋裡，從其他角度看，可以發現劉德華的大拇指被厚厚的紗布包起來，看起來傷勢很嚴重，立刻引發熱烈討論。有粉絲在現場對劉德華真情告白，「你為了我們，為了華迷，一定要保護好自己，不管是演唱會還是拍電影，都不要受傷……。」十分擔心偶像的安危，畫面曝光後，不少網友紛紛心疼直呼，「會不會是骨裂了」、「20天了還包這麼緊實，傷得很重」、「手的傷挺嚴重的，好心疼。」然而劉德華並沒有再多做回應。