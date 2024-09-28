大同醫院7項長照服務　高市衛生局：長庚允諾無縫銜接

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高雄市立大同醫院經營權即將於明年1月起改由長庚法人經營，長庚法人也承諾銜接大同醫院承作的7大項長照服務無縫銜接，長照服務不中斷。高市衛生局表示，所有協調長庚後續承接之事項，均已納入合約條文，將由衛生局負責監督履約落實。「市立大同醫院」目前承作7大項長照服務，服務項目包含有社區整合型服務中心(A單位)服務區域為前金區，截至113年8月服務個案約753人；專業服務(B單位)總計特約3項長照給支付項目，包含復能照護、營養照護、臥床或長期活動受限照護，特約區域有苓雅區、新興區、前金區及鹽埕區，服務個案約30人。C級巷弄長照站(醫事C)跨5個行政區計8個里(含鳳山區鎮北里、新武里、前鎮區鎮昌里、明正里、苓雅區正文里、三民區寶安里及鹽埕區教仁里、瀨南里)，總計服務個案約209人；失智共照中心服務個案計759人；出院準備銜接長照服務，截至113年8月個案數累計189人次；居家失能個案家庭醫師照護方案個案計4人；居家護理所(健保給付)計143人。以上，長庚承諾一律確保無縫接軌，長照服務不中斷。高雄市衛生局指出，考量社區長輩恐會擔心影響長照服務後續銜接，自9月19日起以電話逐案一一聯繫說明，並派員至8處C級巷弄長照站現場說明，一定保障長照服務不中斷，不影響長輩長照服務權益。高市府也於9月25日召集衛生局、社會局、民政局及相關行政區區長共同說明後續「長照服務銜接」及「健康促進社區營造開展」事宜，並建立共同聯繫窗口，衛生局也協調長庚承諾在「健康餘命躍升計畫」支持下讓社區如常開展不間斷，長庚承接之事項均已納入合約條文，將由衛生局負責監督履約落實。