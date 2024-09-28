水原希子薄紗裝看秀！同框臉蛋天才車銀優　和「人間YSL」玩瘋了

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▲水原希子身穿薄紗禮服登場，捲髮造型搭配大紅唇性感又火辣。（圖／水原希子IG）

▲Rosé白皙的皮膚搭配金髮，整個人看起來「美到發光」。（圖／Rosé IG）

日本名模水原希子日前登上巴黎時裝週，受品牌Saint Laurent（YSL）邀請現身看秀，她身穿墨綠色薄紗禮服，將完美身材嶄露無遺。同場看秀的還有被封為「臉蛋天才」的韓星車銀優，及有「人間YSL」美名的BLACKPINK成員Rosé，兩人分別是YSL品牌大使及全球代言人，一出場氣勢滿滿，服裝搭配更是令人賞心悅目；3人也分別留下同框照，Rosé和水原希子更一起玩「喝酒遊戲」，現場氣氛超嗨。這次YSL在巴黎時裝週的春夏大秀亮點滿滿，名模水原希子一登場就吸引眾人目光，她身穿墨綠色薄紗透視裝，除了黑色的三角褲外，並沒有做其他保護措施遮掩，整個人看起來自信滿滿。但水原希子解放美胸的造型獲得正反兩面評價，有的人粉絲認為很前衛性感，符合這次時裝週「女霸總」的形象，但也有粉絲批評水原希子尺度太大，已經跟時尚無關了，不過水原希子並不在乎這些批評，在現場玩得非常開心。女星Rosé在IG貼出一段自己和水原希子及其他名人玩遊戲的畫面，大家興奮用英語交流，被點到的人則要喝一杯酒，看起來氣氛超嗨。而Rosé作為YSL全球代言人，出席時裝週自然是有備而來，她身穿性感蕾絲緞面連身裙，搭配毛茸茸的皮草外套小露香肩，金色秀髮燙捲營造慵懶氛圍，加上浮誇的大珍珠耳環，整個人時尚感滿滿，但Rosé過瘦的身材再度引起粉絲關注，認為她的一雙鉛筆腿太纖細了，紛紛喊話Rosé要多吃一點。被封為「臉蛋天才」車銀優這是則首度以品牌大使的身分出席YSL巴黎時裝週春夏大秀，只見車銀優也在IG貼出自己身穿西裝的照片，復古棕色服裝搭配俐落帥氣的油頭，男人味十足。另一套造型則是高領緞面上衣，把車銀優的高壯身材襯托的更加完美，他在酒會上也與水原希子留下合照，帥氣照片讓粉絲全都被迷暈，紛紛留言大讚：「你看起來太完美了」、「你的存在讓品牌達到另一個層次」。